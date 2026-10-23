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Primera dama Melania Trump logra un alto al fuego localizado entre Rusia y Ucrania

El acuerdo logrado entre ambos países beneficiará a los habitantes de Oleshky, en su mayoría, personas de la tercera edad y medio centenar de niños.

Foto: AFP
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Jorge Leonardo Alzate

octubre 23 de 2026
11:24 a. m.
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Tras una serie de conversaciones con representantes de Rusia y Ucrania, la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, logró concretar un alto al fuego entre Rusia y Ucrania, localizado en la ciudad de Oleshky.

De acuerdo con un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la Casa Blanca, “ambas naciones acordaron detener temporalmente toda acción militar en Oleshky para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar una evacuación de civiles a través de un corredor seguro designado”.

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Personas de la tercera edad y medio centenar de niños no han podido evacuar:

Previo al inicio de la guerra unas 24.000 personas vivían en Oleshky. Sin embargo, estimaciones recientes sugieren que en la ciudad, ubicada en la línea de frente, quedan menos de 2.000 habitantes, en su mayoría personas de la tercera edad y medio centenar de niños.

El 90% de la ciudad sufrió inundaciones tras la destrucción de la presa de Kakhovka, en junio de 2023, bajo la ocupación militar rusa.

La primera dama de los Estados Unidos utilizó los canales de diálogo abiertos para coordinar la reunificación de 34 niños, en la tarea de alinear a ambas naciones sobre las condiciones del alto al fuego, que iniciará el jueves 29 de octubre.

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Condiciones en Oleshky dificultan la vida de sus habitantes:

De acuerdo con Trump, “los habitantes de Oleshky tienen un suministro eléctrico limitado, viven en medio de carreteras minadas y sufren ataques militares constantes”.

La situación “en Oleshky es crítica” y su población “está compuesta principalmente por ancianos que necesitan urgentemente atención médica, medicinas, alimentos y agua potable”.

Para llegar hasta el último de ellos, “líderes civiles no militares de ambos países colaborarán para visitar a los residentes en sus hogares y determinar el nivel de asistencia que necesitan. Quienes deseen evacuar recibirán apoyo coordinado y transporte a su destino” de elección.

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