Emisario de Estados Unidos se reunió con Zelenski y Putin para buscar una salida al conflicto

En un intento por destrabar las negociaciones de paz sobre Ucrania, tras días de extrema fricción entre Washington y Kiev, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff aterrizó el miércoles, 21 de octubre, en San Petersburgo para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

La cita diplomática ocurre apenas 24 horas después de un tenso, pero decisivo encuentro en Oslo con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. El arribo de Witkoff a suelo ruso marca la segunda escala de una gira relámpago coordinada desde la administración Trump.

Según la televisión estatal, al encontrarse con el presidente ruso, Witkoff explicó que llevaba consigo "documentos” con “ideas para una especie de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania”, que Putin podrá leer “con tranquilidad".

RELACIONADO Drones serán utilizados en la entrega de órganos para trasplantes en Ucrania

La relación de Washington con Kiev atravesó un momento difícil los últimos días:

En las últimas semanas, la brecha entre Estados Unidos y Ucrania aumentó, a raíz del acuerdo alcanzado entre Moscú y Washington para importar diésel ruso hacia el mercado estadounidense, en un intento por mitigar el alza en los precios del combustible, por la guerra en Irán.

Mientras, la Casa Blanca sigue presionando a Kiev. El mandatario estadounidense cuestionó abiertamente las incursiones ucranianas contra refinerías rusas por su impacto en los precios de la energía y lanzó una advertencia directa a Zelenski. "Debe tener la voluntad de poner fin a esta guerra y, si no es así, las cosas se pondrán muy mal", insistió.

A este escenario se suman las acusaciones del gobierno ucraniano, que atribuye a Washington el retraso intencional en la entrega de misiles interceptores Patriot —vitales ante la escasez de defensas antiaéreas— y la degradación deliberada en la velocidad de la red satelital de SpaceX utilizada en su territorio.

Desde Estados Unidos han rechazado tajantemente estos señalamientos. Durante una visita oficial a Bombay, el secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró la postura de la Casa Blanca: "El presidente no tiene nada que ver con las decisiones tomadas por Starlink y Starshield y por el señor Musk".

La gira de Witkoff es una luz de esperanza entre las partes:

Pese a los desencuentros, ambas partes atisban señales de recuperación en su relación. Tras la reunión en noruega, Zelenski destacó positivamente el intercambio de inteligencia con Washington, al tiempo que insistió en que su país debe participar en cualquier mesa de negociación sobre la guerra.

Respecto a los misiles Patriot y la conectividad satelital, el líder ucraniano se mostró confiado en conseguir un desenlace favorable.

El balance de las conversaciones fue respaldado desde la diplomacia estadounidense. En conversaciones con la agencia de noticias francesa AFP, una fuente oficial norteamericana calificó la reunión en Oslo como "muy productiva, constructiva" y aseguró que hay sintonía entre Estados Unidos, Europa y Ucrania sobre la hoja de ruta a seguir.