¡Sorpresa total! Esta es la figura que entregará el trofeo al ganador del Mundial

La final del Mundial, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey, tendrá una de las ceremonias más llamativas de los últimos años.

De acuerdo con la FIFA, una persona de renombre participará en la entrega del trofeo al equipo ganador de la Copa del Mundo, en un evento que se realizará junto al presidente del organismo, Gianni Infantino.

¿Quién entregará la Copa del Mundo en la final?

La FIFA confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será una de las figuras presentes en el momento de la premiación del Mundial.

El mandatario asistirá a la final en el MetLife Stadium y formará parte de la ceremonia oficial de entrega del trofeo al campeón del torneo, en conjunto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Infantino ya había anticipado esta participación en una entrevista, en la que señaló que ambos estarían presentes en el acto protocolario.

Estaremos junto al presidente (Trump) disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos.

¿Por qué es relevante la presencia de Donald Trump en la final?

La participación de Trump en la ceremonia llama la atención porque hasta ahora no ha asistido a ninguno de los partidos del Mundial.

Su presencia en la final lo convierte en una de las figuras políticas de mayor peso en una de las ceremonias deportivas más importantes del planeta.

¿Quién ha entregado la copa en los mundiales anteriores?

La entrega del trofeo por parte de una autoridad del país anfitrión no es algo nuevo.

En el Mundial de 2022 en Qatar, el emir Tamim bin Hamad Al Thani participó en la ceremonia de premiación junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregando la copa a Lionel Messi, capitán de Argentina, tras la final frente a Francia.

¿Ya había participado Trump en una premiación similar?

Sí. En 2025, el mandatario estadounidense entregó el trofeo del Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, también en el MetLife Stadium.

En esa ocasión, el Chelsea se quedó con el título tras vencer al Paris Saint-Germain, en una ceremonia que también contó con la presencia del presidente estadounidense en el estrado principal.

Su aparición generó reacciones en el entorno del club inglés, tras su participación en la entrega del trofeo al equipo campeón.