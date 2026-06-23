¿Quién es el jugador más joven y el más veterano de la Selección Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia afronta el Mundial con una nómina que mezcla talento emergente y futbolistas consolidados en el fútbol internacional.

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En este grupo aparecen dos extremos generacionales que reflejan el presente del equipo: el jugador más joven del plantel, Gustavo Puerta, y el de mayor recorrido dentro de la convocatoria, David Ospina.

¿Quién es el jugador más joven de la Selección Colombia?

El mediocampista Gustavo Puerta Molano es el jugador más joven de la convocatoria nacional en esta Copa del Mundo.

Su protagonismo ya se hizo notar en el debut mundialista, donde fue clave en la victoria de Colombia frente a Uzbekistán al dar la asistencia para el gol de Luis Díaz.

Su historia deportiva comenzó en su niñez, cuando tenía siete años y empezó a jugar en las canchas de su pueblo natal, en el norte del Valle del Cauca.

Desde entonces, su entorno familiar ha sido fundamental en su proceso de formación y crecimiento profesional.

Su padre recuerda sus primeros pasos en el fútbol local:

En las canchas de la victoria, él era un niño, un gordito, por amor de Dios. Y ahí comenzó, ahí comenzaba a fluir, jugó varios torneos.

Su madre, por su parte, asegura que desde pequeño tenía claro su objetivo de convertirse en futbolista profesional:

Pues él siempre decía, yo quiero ser un futbolista profesional, para yo poderles dar lo que ustedes necesitan, lo que ustedes quieran. Y gracias a Dios le han dado las cosas, porque mire que nos tiene viviendo bien.

El camino no ha sido sencillo. Su proceso incluyó etapas en el fútbol formativo y su paso por el Bogotá FC, donde compitió en segunda división antes de llegar a la Selección Colombia.

Su padre destaca la importancia de la paciencia en su desarrollo:

Mijo, las cosas hay que llevarlas con paciencia. El camino se va abriendo suave, sin lesiones que se pasen.

Mientras tanto, su madre ha mantenido un acompañamiento constante desde la fe:

Yo siempre se lo encomiendo a Dios y le digo, papi, que me le vaya bien y se me le den muchas bendiciones, dentro de la cancha y fuera de la cancha

¿Quién es el jugador más veterano de la Selección Colombia?

El jugador con mayor recorrido en la convocatoria es David Ospina, arquero de Atlético Nacional.

Su presencia en la Selección ha estado marcada por años de experiencia internacional, participación en eliminatorias y Mundiales, además de un rol de liderazgo dentro del grupo.

¿Cómo conviven la juventud y la experiencia en la Selección?

La nómina colombiana reúne jugadores en etapa de formación y figuras consolidadas en el fútbol mundial.

Esa mezcla permite equilibrar la energía de los más jóvenes con la experiencia de quienes han disputado múltiples competencias internacionales.

Esto hace que el equipo muestre un proceso de renovación progresiva, donde conviven nuevas promesas y referentes históricos.

En ese contexto, el aporte de jugadores emergentes y el liderazgo de los más experimentados se convierten en piezas clave para el rendimiento de la Selección en el Mundial.