DT de poderosa selección tuvo que abandonar de urgencia la concentración del Mundial: ¿qué pasó?

La Selección de Francia goleó 3-0 a Irak en su segundo partido y, de manera anticipada, tras sumar seis puntos, se clasificó a los dieciseisavos del Mundial 2026.

Pero, a pesar de conseguir ese primer objetivo, el luto ha invadido a la delegación francesa debido a que Didier Deschamps, el director técnico, se enteró del deceso de su madre.

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En consecuencia, saldrá por unos días de la concentración para asistir a las honras fúnebres y darle el último adiós a su mamá.

Así se confirmó que Didier Deschamps saldrá de la concentración de Francia en el Mundial 2026

La Selección de Francia, en un comunicado difundido en las redes sociales, confirmó lo sucedido.

"Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega vs. Francia. Tampoco podrá estar presente en el banquillo para el último partido de los 'Bleus' en el grupo. El seleccionador nacional ha tenido el dolor, en la mañana de este martes, de enterarse del fallecimiento de su madre y regresará a Francia para asistir a las exequias", se planteó.

"De acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Didier Deschamps ha confiado la responsabilidad a su adjunto, Guy Stéphan, de dirigir al grupo hasta su regreso. En este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionado y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos en el seno de la Federación", se concluyó.

Así está el grupo de Francia en el Mundial 2026 tras las dos primeras fechas

Luego de que se disputaron los dos primeros partidos, tanto Francia como Noruega mostraron sus fortalezas en el grupo I para clasificarse a la siguiente ronda del torneo.

El panorama, a falta de la tercera fecha, está así: