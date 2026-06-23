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Reconocida presentadora lanzó desesperado pedido por su madre secuestrada: recibió alarmante carta

Nuevos reportes apuntan a que la mujer habría muerto poco después del secuestro.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

junio 23 de 2026
10:10 p. m.
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Una reconocida presentadora de televisión en Estados Unidos reveló el difícil momento que atraviesa su familia tras la desaparición de su madre.

Se trata de Savannah Guthrie, conductora del programa "Today" de NBC, quien hizo un llamado desesperado para obtener información sobre el paradero de Nancy Guthrie, de 84 años, secuestrada el pasado 1 de febrero en Tucson, Arizona.

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La situación tomó un giro después de que medios estadounidenses informaran sobre mensajes recibidos por la familia que indicarían que la mujer falleció poco después de haber sido raptada.

¿Qué dijo la presentadora sobre la desaparición de su madre?

Durante una reciente emisión del programa, Savannah Guthrie pidió a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se comunique con las autoridades.

Solo quería aprovechar para pedirle a la gente, para realmente... suplicar a la gente que dé un paso al frente, alguien sabe algo.

La conductora también describió el impacto que ha tenido la situación en su familia.

"Este es un momento para decirles que necesitamos su ayuda", afirmó, al tiempo que aseguró que ella y sus seres queridos atraviesan una "agonía" y que no pueden "estar en paz".

¿Qué revelan los mensajes enviados a la familia?

Según reportes divulgados por medios de comunicación estadounidenses, la familia recibió dos notas después del secuestro.

La primera exigía el pago de millones de dólares en criptomonedas a cambio de que Nancy Guthrie regresara sana y salva.

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Sin embargo, una segunda comunicación habría indicado que la mujer murió poco tiempo después de haber sido secuestrada.

De acuerdo con CNN, el mensaje señalaba además que los responsables no habrían tenido la intención de causarle la muerte.

¿Cómo ocurrió el secuestro?

El caso se remonta al 1 de febrero, cuando Nancy Guthrie fue secuestrada en Tucson, Arizona.

La investigación atrajo la atención nacional después de que las autoridades difundieran imágenes de cámaras de seguridad en las que se observaba a un hombre encapuchado y aparentemente armado dentro de la vivienda de la mujer.

Tras eso, la desaparición de la mujer no solo fue seguida de cerca por los medios de comunicación, sino también por ciudadanos que han intentado colaborar en la investigación.

Según los reportes, numerosos detectives aficionados han acudido a la zona y el caso ha sido objeto de múltiples análisis y publicaciones.

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Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió públicamente a la situación.

"Espero que la encuentren", declaró a periodistas. "Esa familia ha pasado por el infierno".

¿Qué recompensa ofrecen por información?

Con el objetivo de obtener pistas que permitan esclarecer lo ocurrido, Savannah Guthrie anunció una recompensa de un millón de dólares para quien aporte información que ayude a encontrar a su madre.

Por su parte, el Federal Bureau of Investigation también informó sobre una recompensa de 100.000 dólares por datos que contribuyan a la investigación.

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