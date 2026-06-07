CANAL RCN
Internacional

Alerta: hubo un tiroteo cerca de la concentración de una de las selecciones más poderosas del Mundial 2026

Las autoridades reportaron al menos nueve heridos.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 07 de 2026
05:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Kansas, Estados Unidos, se presentó un angustiante tiroteo en la madrugada del sábado 6 de junio de 2026.

De acuerdo con lo reportado por las autoridades, nueve personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas de emergencia a un centro hospitalario cercano.

Escándalo: jugador de selección que jugará el Mundial fue interrogado durante 7 horas en aeropuerto de EE.UU.
RELACIONADO

Escándalo: jugador de selección que jugará el Mundial fue interrogado durante 7 horas en aeropuerto de EE.UU.

Sin embargo, a pesar de que se desconoce cómo se encuentran actualmente, la Policía de Kansas, Estados Unidos, ha precisado que ninguno tenía heridas que comprometieran seriamente su vida.

Este tiroteo sucedió a tan solo seis kilómetros del campamento que la Selección de Inglaterra tiene dispuesto para entrenar y prepararse para la Copa del Mundo.

En consecuencia, las alarmas se encendieron y la Policía de Estados Unidos comenzó a reforzar la seguridad para evitar situaciones similares.

¿Qué se sabe de los responsables del tiroteo en Kansas, Estados Unidos, a kilómetros de la concentración de la Selección de Inglaterra?

Después de que se reportó el tiroteo, las autoridades llegaron de inmediato a Troost Avenue, que es uno de los sectores más concurridos por las personas en Kansas.

Es así como no solo han recopilado testimonios, sino que también han analizado cámaras de seguridad que les permitan esclarecer lo sucedido.

Sin embargo, por ahora, la Policía de Estados Unidos aún no ha materializado capturas para comenzar con las diligencias judiciales.

Es importante tener en cuenta que, mientras ocurrió este hecho, la Selección de Inglaterra se encontraba en Tampa, Florida, afrontando el partido amistoso que le ganó 1-0 a Nueva Zelanda.

¿Cuándo debuta la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026?

La Selección de Inglaterra se encuentra en el grupo L de la Copa del Mundo junto a Croacia, Ghana y Panamá.

Atención: integrantes de selección que jugará el Mundial 2026 no tienen sus visas aprobadas por EE.UU.
RELACIONADO

Atención: integrantes de selección que jugará el Mundial 2026 no tienen sus visas aprobadas por EE.UU.

Su debut será el próximo miércoles 17 de junio, a las 3:00 de la tarde, en Arlington, Estados Unidos, y su rival será la Croacia de Luka Modrić.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

Víctimas de pederastia eclesial protestan que las dejaron fuera de reunión de víctimas con el papa León XIV

Medio oriente

Se cumplen 100 días de guerra en Oriente Medio ¿Cómo avanzan los diálogos de paz?

Perú

EN VIVO 🔴 Siga minuto a minuto las elecciones presidenciales en Perú

Otras Noticias

Selección Colombia

Oficial: así formara la Selección Colombia para enfrentar a Jordania antes del Mundial

El último amistoso de preparación para el campeonato Mundial de la FIFA contará con una nómina pesada por parte de la Selección Colombia.

Artistas

¡Reconocido cantante le puso fin a su relación! Así anunció la inesperada ruptura

El cantante confirmó la noticia mediante un comunicado oficial.

Miguel Uribe

¿Qué falta para conocer toda la verdad sobre el crimen de Miguel Uribe?

Finanzas personales

La venta directa crece en América Latina impulsada por los negocios digitales

Salud mental

Caminar 7.000 pasos al día podría ser suficiente: estudio cuestiona la meta de los 10.000 pasos