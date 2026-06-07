Alerta: hubo un tiroteo cerca de la concentración de una de las selecciones más poderosas del Mundial 2026

En Kansas, Estados Unidos, se presentó un angustiante tiroteo en la madrugada del sábado 6 de junio de 2026.

De acuerdo con lo reportado por las autoridades, nueve personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas de emergencia a un centro hospitalario cercano.

Sin embargo, a pesar de que se desconoce cómo se encuentran actualmente, la Policía de Kansas, Estados Unidos, ha precisado que ninguno tenía heridas que comprometieran seriamente su vida.

Este tiroteo sucedió a tan solo seis kilómetros del campamento que la Selección de Inglaterra tiene dispuesto para entrenar y prepararse para la Copa del Mundo.

En consecuencia, las alarmas se encendieron y la Policía de Estados Unidos comenzó a reforzar la seguridad para evitar situaciones similares.

¿Qué se sabe de los responsables del tiroteo en Kansas, Estados Unidos, a kilómetros de la concentración de la Selección de Inglaterra?

Después de que se reportó el tiroteo, las autoridades llegaron de inmediato a Troost Avenue, que es uno de los sectores más concurridos por las personas en Kansas.

Es así como no solo han recopilado testimonios, sino que también han analizado cámaras de seguridad que les permitan esclarecer lo sucedido.

Sin embargo, por ahora, la Policía de Estados Unidos aún no ha materializado capturas para comenzar con las diligencias judiciales.

Es importante tener en cuenta que, mientras ocurrió este hecho, la Selección de Inglaterra se encontraba en Tampa, Florida, afrontando el partido amistoso que le ganó 1-0 a Nueva Zelanda.

¿Cuándo debuta la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026?

La Selección de Inglaterra se encuentra en el grupo L de la Copa del Mundo junto a Croacia, Ghana y Panamá.

Su debut será el próximo miércoles 17 de junio, a las 3:00 de la tarde, en Arlington, Estados Unidos, y su rival será la Croacia de Luka Modrić.