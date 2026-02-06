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Hombre asesinó a seis de sus familiares y luego fue hallado muerto en Estados Unidos

El presunto responsable fue encontrado sin vida horas después cerca de la vivienda donde ocurrió la masacre.

Noticias RCN

junio 02 de 2026
10:46 a. m.
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En Muscatine, en el estado de Iowa, Estados Unidos, un hombre armado habría asesinado a seis integrantes de su propia familia en medio de una disputa familiar, según informaron las autoridades locales.

El caso tomó un giro cuando el presunto responsable fue encontrado muerto en un sendero cercano a la vivienda donde ocurrieron los hechos.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan esclarecer qué desencadenó el ataque y reconstruir las circunstancias que rodearon esta tragedia.

Hombre en Estados Unidos habría asesinado a sus familiares por una disputa

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hecho se registró en una residencia de Muscatine, donde seis personas perdieron la vida tras ser atacadas por un hombre armado.

Aunque los detalles sobre la discusión familiar que habría antecedido al crimen aún no han sido revelados, las autoridades confirmaron que se trató de un hecho aislado y que no existe riesgo para la comunidad.

¿Quién era el presunto responsable?

El jefe de Policía de Muscatine, Anthony Kies, informó que el sospechoso fue identificado como Ryan Willis, de 52 años y residente de la ciudad.

Según explicó el funcionario, cuando los uniformados llegaron al lugar, el hombre ya había abandonado la vivienda. Sin embargo, fue identificado rápidamente por los investigadores.

Hoy simplemente no tengo palabras ante este acto de maldad y el daño que ha causado a nuestra comunidad.

Asimismo, confirmó que Willis tenía antecedentes penales, aunque evitó entregar más detalles mientras continúan las pesquisas.

Hallan al sospechoso de la masacre en Iowa muerto en un sendero

Horas después del ataque, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Ryan Willis en un sendero cercano a la casa donde se registró la masacre.

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Por ahora, las autoridades no han informado oficialmente las circunstancias de su muerte ni han revelado si existe alguna hipótesis preliminar sobre lo ocurrido.

En cuanto a las víctimas, hasta el momento, las autoridades han mantenido en reserva la identidad de las seis personas asesinadas. Tampoco se han entregado detalles sobre sus edades o el parentesco exacto con el presunto agresor.

Alcalde de Iowa se pronunció por el asesinato de seis personas en una vivienda

El alcalde de Muscatine, Brad Bark, lamentó lo sucedido y envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas.

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A través de una publicación en Facebook expresó:

Esta noche nuestros corazones están llenos de tristeza tras el trágico tiroteo que se ha cobrado vidas inocentes. A los familiares que hoy han perdido a sus seres queridos, los tenemos presentes en nuestras oraciones.

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