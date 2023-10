“Saber que está secuestrado sería una pesadilla”: tía de Antonio Macías, desaparecido en Israel

Ivonne Rubio y su pareja Antonio Macias fueron vistos por última vez en un video en el que se les ve ocultándose de los ataques en el festival de música al que asistían todos los años. La pareja estaba en un búnker junto a más personas que huían del evento que se realizó cerca de la franja de Gaza.

La muerte de la joven de 26 años fue confirmada por la Cancillería el pasado 12 de octubre. Su familia dice que fue masacrada y que probablemente fue asesinada el sábado 7 de octubre, pero por la cantidad de víctimas no había sido identificada. Ivonne deja a su hijo de cuatro años y a otra pequeña que era hija de su pareja, Antonio Macias, quien aún no aparece. Su tía, Sandra Montaño, conversó con Noticias RCN acerca de lo que saben del paradero de este hombre.

Noticias RCN: ¿Cómo se enteraron de la muerte de Ivonne?

Sandra Montaño: Yo estaba en la casa de mi hermana. Estábamos recibiendo a unas trabajadoras sociales que fueron a hablar con ella y en ese momento ella recibió una llamada diciéndole que habían encontrado el cuerpo de Ivonne. Nos tocó meternos a un cuarto porque no queríamos que los niños vieran que estábamos llorando.

Después salimos para ver a los niños. El hijo de Ivonne que ya no va a tener a su mamá.

Noticias RCN: ¿Los hijos de Ivonne saben lo que sucede?

Sandra Montaño: Las psicólogas del Gobierno sentaron a los niños y les dijeron. El pequeño de tres años todavía no entiende, pero la niña de seis años sí. Al comienzo se quedó tranquila, pero en el transcurso de la tarde pidió ver a su mamá.

Noticias RCN: ¿Qué les dicen ustedes cuando ellos preguntan por sus padres?

Sandra Montaño: Lo único que le digo es que estamos esperando a que encuentren a su papá, que recemos para que lo encuentren y que esté bien. Solo me queda agradecerle a ella porque siempre estuvo muy pendiente de la niña, a pesar de que no era su hija, ella se preocupaba por su colegio y su vida. No tengo palabras. Siempre la llevaremos en el corazón, desde que la conocimos ella me decía ‘hola, tía’.

Noticias RCN: ¿Qué información tienen de Antonio?

Sandra Montaño: Yo le ruego a Dios que él esté con vida, pero la verdad no quisiera saber que está secuestrado porque sería la peor pesadilla para toda la familia. Yo sé que estos grupos terroristas no son nada amigables y seguro que lo van a torturar muchísimo. Espero que lo encuentren pronto y que llegue a donde Manuela porque ella lo espera con los brazos abiertos.