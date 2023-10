Padre de Ivonne Rubio cree que la joven fue asesinada mientras se resguardaba de los ataques de Hamás

Ivonne Rubio es el nombre de la joven colombiana asesinada en medio del conflicto en Medio Oriente, que se desató luego de los ataques del grupo extremista Hamás en la madrugada del pasado 7 de octubre.

Ivonne tenía 26 años y estaba junto a su pareja, Antonio Macias, disfrutando del festival de música electrónica que se celebraba en el desierto del sur de Israel, muy cerca de la Franja de Gaza, cuando los disparos y el miedo se apoderaron de la zona.

Su padre, Julio Rubio, perdió a la luz de sus ojos. Tras enterarse de la muerte de su hija, asegura que su familia está deshecha y que no tienen palabras para describir lo que sienten. La noticia de la muerte de Ivonne se confirmó en la mañana de este 11 de octubre, cuatro días después de su última comunicación con su familia.

El señor Rubio describe a su hija como un ser hermoso, cuya muerte deja a una familia sumida en el sufrimiento y a dos hijos huérfanos.

A mi niña me la asesinaron, ya no tengo qué hacer, ya no la tengo conmigo