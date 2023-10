"Me siento psicológicamente débil": futbolista colombiana en Israel sobre conflicto con Hamás

El conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás continúa siendo una situación que, además de afectar a Medio Oriente, también ha involucrado a personas de diferentes países.

Sobre Colombia, connacionales han dado a conocer que están en ese país refugiándose y a la espera de poder salir de ese territorio, ese es el caso de Verónica Arcila, una colombiana futbolista que está en Ashdod, muy cerca de la frontera sur con Gaza.

En entrevista con Noticias RCN, Arcila narró los difíciles momentos que ha vivido desde que comenzaron los ataques por parte del grupo armado.

¿Cómo está y hace cuánto tiempo está en Israel?

Han sido cinco días muy caóticos, horribles, días en los que no descansas, no duermes, si estás en tu cama de toca tirarte al piso, correr cuando suenan las alarmas porque hay peligro, entonces toca esconderte en un bunker. No son días fáciles acá la verdad.

¿Tiene usted la posibilidad de estar en un bunker en el lugar donde está en este momento?

No es un bunker en sí, es como un cuarto de seguridad, pero sí puedo estar ahí cuando las alarmas suenan, puedo refugiarme ahí. Es una situación muy dura porque han sido días muy horribles, duros.

Yo llegué a Israel apenas hace un mes, llegué porque iba a competir en un equipo de acá, iba a jugar con ellas, llegué hace un mes y mira lo que nos recibió.

Para usted todos estos sonidos de bombas y misiles son nuevos ¿Qué le dice su familia acá en Colombia?

Nunca en mi vida llegué a imaginar que algo así me iba a pasar, ni siquiera las mismas personas que están acá que son de Israel les llegó a tocar porque hace más de 30 años no pasaba algo así, ha sido una cosa muy loca.

Psicológicamente estás mal, me siento enferma, me siento psicológicamente débil. Mi familia está muy mal, está desesperada y tratando de pedir la ayuda para poder viajar, hay otras dos compañeras que están en la misma situación.

He escrito a la Embajada y lo que me dicen es que no he entrado en ese listado, entonces ha sido muchísimo más duro, me ha tocado todo lo que son explosiones porque estoy muy cerca del lugar de los hechos.

Colombiana fue hallada muerta en Israel

Desde ese país se confirmó en las últimas horas que la colombiana Ivonne Rubio fue hallada muerta, fue su papá Julio Rubio quien confirmó el fallecimiento de la joven.

La colombiana se encontraba en un festival de música electrónica en Israel cuando el grupo Hamás atacó violentamente a la población de ese país.

“Me mataron la niña, me la asesinaron, me mataron a mi niña. La encontraron muerta, se hizo lo que se tenía que hacer”, afirmó el papá de la joven en entrevista con Noticias RCN.