¿En qué va la invasión rusa a Ucrania? Bombardeo deja seis fallecidos

Este 15 de febrero, el Ministerio de Salud de Rusia informó que un bombardeo ucraniano mató a por lo menos seis personas, incluido un niño, en la ciudad de Bélgorod, cerca de la frontera ucraniana. Otras 17 personas, incluidos cuatro niños, resultaron gravemente heridas.

Apartamentos, casas y automóviles resultaron dañados, así como un pequeño centro comercial y los terrenos de una empresa industrial, indicó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov.

"Moscú no ha logrado aplacar a Ucrania": profesor Manuel González

"La guerra en Ucrania demuestra que Moscú no ha logrado aplacar a los ucranianos, evidenciando que no ha podido tomar el control de gran parte de Ucrania", señaló Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, en conversación con Noticias RCN.

Ucrania no ha logrado recuperar los territorios disputados, debido a que sus contraofensivas no se han traducido en una victoria total sobre Rusia. Además, su coyuntura con la Unión Europea muestra que el apoyo político no se convierte en un mayor equipamiento militar.

Asimismo, Estados Unidos ha impedido que Ucrania esté en capacidad de derrotar militarmente a los rusos.

El profesor González añadió que "Ucrania tiene problemas en el ámbito militar, como el cambio de líderes militares o de generales, e incluso escándalos de corrupción que han minado mucho la motivación para luchar. En la población se siente que la guerra ha durado mucho, lo que ha disminuido el ímpetu en términos de apoyo".

Además, dijo: "Lo que estamos viendo es un punto muerto en la guerra, un punto en el que ninguna de las dos fuerzas ha intentado avasallar a la otra".

¿Ha cambiado la posición de Putin?

La entrevista de Putin con Tucker Carlson de Fox News, concedida el 8 de febrero, busca romper el bloqueo informativo en Occidente, según el politólogo Bogdán Bezpalko en declaraciones al medio ruso Sputnik News. Pero no representa un cambio de posición determinante en medio de la invasión de ese país a Ucrania.

Por su parte, el profesor González sugiere que Putin busca cohesionar a su élite para mantener el apoyo político y la unidad durante las operaciones militares en curso. Esto en medio de las sanciones económicas que ha padecido el Kremlin.

