Desesperación entre venezolanos en Perú tras el cierre indefinido de su embajada

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Perú anunció la suspensión indefinida de todos los trámites consulares, una medida que coincide con la expulsión de diplomáticos venezolanos del territorio peruano.

Este anuncio se genera luego de que el canciller de Perú, Javier González-Olaechea anunciara el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo.

Paralelamente, el régimen venezolano expulsó a los diplomáticos de varios países por su pronunciamiento sobre una jornada electoral que generó esperanzas de cambio entre millones de venezolanos.

Este martes 30 de julio, la Embajada de Venezuela en Perú informó a través de sus redes sociales, específicamente mediante X, que todos los servicios consulares quedaban suspendidos indefinidamente.

En el comunicado se especificaba que “las citas asignadas para expedición, renovación o retiro de pasaporte, citas de visa y documentos de viaje no serán procesadas”.

La embajada también aclaró que los titulares de pasaportes extranjeros que habían consignado documentos para la tramitación de visas serían contactados personalmente para la devolución de sus documentos.

La noticia provocó una inmediata reacción de la comunidad venezolana en Lima, pues cientos de personas se congregaron frente a la sede diplomática, formando largas filas que se extendían hasta la alameda 28 de Julio.

Los ciudadanos expresaron su preocupación y descontento, ya que muchos de ellos dependen de los trámites consulares para regularizar su estatus migratorio y acceder a servicios esenciales en Perú.

En los exteriores de la embajada de Venezuela las filas continúan creciendo por las cuadras de la avenida Arequipa hacia la avenida 28 de julio.

Los venezolanos se encuentran en el lugar retirando sus pasaportes antes de que se oficialice el cierre indefinido.

Entre tanto, se escuchan las historias de los venezolanos a los que se les podrá truncar su futuro con esta nueva medida implementada por orden de Nicolás Maduro.

El medio local exitosa precisamente entrevistó a una joven que afirma no poder graduarse de la universidad en Perú por falta de un documento consular.

Estoy en la fase final de mi carrera, pero no puedo terminarla porque mi secundaria la hice en Venezuela, entonces para poder apostillarlo estoy teniendo problemas. Si cierran la embajada no me graduaré porque me falta un documento.