Video viral en China muestra a un robot "mendigo" arrodillado pidiendo dinero en plena calle

Un video grabado en una calle de China se ha vuelto viral en redes sociales al mostrar una escena poco común: un robot humanoide aparentemente pidiendo dinero a transeúntes en plena vía pública.

La grabación ha generado sorpresa y reacciones entre los usuarios, no solo por la imagen del androide en posición de mendicidad, sino también por el uso de elementos como un plato con dinero y un código QR para recibir pagos electrónicos.

Robot fue visto en posición de mendigo en plena calle de China

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa a un robot humanoide arrodillado sobre la acera, en una calle transitada.

A su lado hay un plato en el que ya se aprecia dinero, además de una impresión con un código QR que permitiría recibir pagos digitales.

El robot realiza movimientos con las manos, extendiéndolas hacia los transeúntes en un gesto que simula una petición de ayuda o dinero.

¿Cómo reaccionan las personas al ver al robot "mendigando"?

En la grabación también se puede ver a personas deteniéndose a observar la situación.

Algunos curiosos interactúan y, según lo que se aprecia en el video, incluso hay quienes realizan donaciones mientras el robot permanece en la misma posición.

¿Por qué el video del robot pidiendo en la calle sorprende?

La difusión a hecho que usuarios comenten sobre el papel de la robótica y la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

Mientras unos lo interpretan como una demostración del nivel de avance tecnológico alcanzado, otros cuestionan el uso de un robot en una situación asociada a la mendicidad y a la interacción directa con dinero en espacios públicos.

Finalmente, aunque no se han entregado detalles adicionales sobre el origen del robot o el propósito de la escena, el video continúa circulando en redes sociales.