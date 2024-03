Vladimir Putin dice que resultados electorales prometen una Rusia que no se dejará "intimidar"

La comisión electoral rusa elogió el 18 de marzo la victoria "récord" de Vladimir Putin en los comicios presidenciales, un resultado forjado a base de reprimir a la oposición y presentado como una prueba de la unión nacional tras la ofensiva en Ucrania.

"Es un indicador récord (...) Casi 76 millones" de votos, afirmó la jefa de la comisión electoral, Ella Pamfilova. El presidente ruso obtuvo 87,29% de los sufragios, con un 99,76% escrutado.

Es un resultado "excepcional" y la "confirmación elocuente del apoyo del pueblo" ruso al presidente, reiteró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Putin, en el poder desde hace casi un cuarto de siglo, logró 10 puntos más que en 2018. Los resultados oficiales serán publicados en los próximos días.

El mandatario ruso, de 71 años, celebró su victoria, al término de tres días de elecciones sin un candidato opositor real. Para Putin, este resultado muestra una Rusia que no se dejará "intimidar" por sus adversarios.

Está previsto en la noche un concierto en la plaza Roja de Moscú para celebrar el resultado, coincidiendo con el 10º aniversario de la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014, inicio del asalto militar de Moscú contra Kiev que culminó en el lanzamiento de la ofensiva el 24 de febrero de 2022.

En su discurso, Putin se felicitó por la "consolidación política interna", dos años después de la ofensiva contra Ucrania y de las sanciones occidentales contra el país.

"No importa quién o cuánto quieran intimidarnos, no importa quién o cuánto quieran aplastarnos", dijo el mandatario. "No ha funcionado ahora y no funcionará en el futuro. Nunca", agregó.

Durante toda la semana se produjeron bombardeos e incursiones de milicianos ucranianos en suelo ruso para intentar perturbar los comicios.

Vladimir Putin reelegido presidente en Rusia

Putin, que todavía podrá presentarse en 2030 y seguir en el poder hasta 2036, rindió homenaje a los soldados que combaten en Ucrania y que protegen "los territorios históricos de Rusia".

En su opinión, las fuerzas rusas, desde que tomaron el control de Avdiivka a mediados de febrero, tienen "toda la iniciativa" en el frente.

En la elección participaron otros tres candidato que coincidían en apoyar la ofensiva en Ucrania y la represión contra la oposición, que culminó con la muerte del máximo representante de la disidencia, Alexéi Navalni, en una cárcel del Ártico en febrero.

La oposición, a la cual se le prohibió presentar candidatos, logró, sin embargo, mostrarse simbólicamente, respondiendo al llamado de la viuda de Navalni, Yulia Navalnaya, que prometió seguir con la causa de su marido convocó a sus seguidores a votar al mediodía el domingo.

Navalnaya votó en la embajada rusa en Berlín, donde vive exiliada con sus hijos.

"Escribí 'Navalni' porque no puede ser que un mes antes de las elecciones, el principal opositor a Putin, que ya estaba en la cárcel, fuera asesinado", declaró Navalnaya a la prensa.

Para el Kremlin, la viuda del opositor "ha perdido sus raíces" rusas.

En otras embajadas rusas, también se formaron largas filas al mediodía. Decenas de miles de rusos se han exiliado en el extranjero desde el inicio de la ofensiva contra Ucrania por miedo a la represión o a ser reclutados por el ejército.

En algunos centros de votación en Moscú y San Petersburgo, también se congregaron personas a esa misma hora.

En el cementerio donde fue enterrado Navalni, en la capital rusa, decenas de personas depositaron flores y papeletas con el nombre del opositor escrito.

Putin mencionó el domingo su nombre en público por primera vez en años: "En lo que respecta al señor Navalni. Sí, falleció. Es un acontecimiento triste".

Críticas tras victoria de Putin en Rusia

El equipo de Navalni declaró que el resultado de Putin "no tiene relación con la realidad". Numerosos países occidentales criticaron los comicios.

La reelección de Putin se basa en "la represión y la intimidación", dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Fue una elección "sin opciones", abundó la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock. Para Francia tampoco se reunieron "las condiciones para una elección libre, plural y democrática".

Los aliados tradicionales de Rusia saludaron, en cambio, el resultado.

El presidente chino, Xi Jinping, hizo hincapié en el "total apoyo" de los rusos a su presidente.

Y los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua enviaron mensajes de felicitaciones.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, expresó su "voluntad inquebrantable de seguir trabajando estrechamente" para "avanzar en la cooperación de beneficio mutuo".

Igualmente, el líder cubano Miguel Díaz-Canel destacó que el resultado electoral es "muestra fehaciente del reconocimiento del pueblo ruso a su gestión".

El gobernante nicaragüense Daniel Ortega calificó el triunfo "como una contribución a la indispensable estabilidad de la comunidad humana".