Xenofobia en África: Locales persiguen a los extranjeros para obligarlos a salir de su país

Sudáfrica, el país con el mayor PIB nominal en 2025 de todo el continente africano —según Business Insider Africa—, donde también cuenta con la mayor población blanca de ascendencia europea, se enfrenta a una nueva ola de ataques xenófobos, que iniciaron junto a las protestas en todo el país que exigen la salida de los migrantes indocumentados de sus fronteras.

De momento, las agresiones registradas contra migrantes de Malaui y Mozambique que, incluso, demostraron tener un permiso de residencia, han cobrado la vida de cinco personas, de acuerdo con Maputo, y han obligado a salir de Sudáfrica a por lo menos 600.

La situación ha escalado a tal punto que Nigeria anunció vuelos de repatriación de emergencia y Ghana ha estado coordinando el regreso de sus ciudadanos al país.

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Concejal denunció que los grupos de agresores son acompañados por la Policía:

En diálogo con la agencia de noticias francesa AFP, el concejal Msa Nomatiti de Gansbaai, a poco más de dos horas en carro de Ciudad del Cabo, advirtió que los policías acompañan a los grupos antinmigrantes que buscan nuevas víctimas de puerta en puerta.

Los sacan de sus casas, golpean y amenazan para que abandonen el país. De ahí que familias enteras de extranjeros abandonaran sus hogares y buscaran refugio en salones comunales cuando iniciaron los ataques.

Según el concejal Nomatiti, "hay quienes perdieron sus pasaportes debido a las golpizas y a que fueron sacados a rastras de sus casas", las cuales, en algunos casos, han sido saqueadas, obligándolos a regresar a su país peor de lo que se encontraban al migrar.

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Mientras, el Gobierno de los Estados Unidos abre las puertas a refugiados sudafricanos:

Días antes del estallido de las protestas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aumentó en 10.000 el tope anual de refugiados para admitir a más afrikáneres, que descienden de los colonos británicos y neerlandeses que llegaron al país.

En 2025 redujo el tope de 125.000 a 75.000 y todos y cada uno de los refugiados admitidos en el país, excepto por tres personas afganas, entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, son de nacionalidad sudafricana.

Según Trump, en su país se enfrentan a "un reciente aumento de la incitación a la violencia de carácter racial" de parte del Gobierno; lo que motivó una respuesta de emergencia.