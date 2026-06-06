Xenofobia en África: Locales persiguen a los extranjeros para obligarlos a salir de su país
Un concejal sudafricano advirtió que los grupos de agresores son acompañados por la Policía.
Jorge Leonardo Alzate
05:18 p. m.
Sudáfrica, el país con el mayor PIB nominal en 2025 de todo el continente africano —según Business Insider Africa—, donde también cuenta con la mayor población blanca de ascendencia europea, se enfrenta a una nueva ola de ataques xenófobos, que iniciaron junto a las protestas en todo el país que exigen la salida de los migrantes indocumentados de sus fronteras.
De momento, las agresiones registradas contra migrantes de Malaui y Mozambique que, incluso, demostraron tener un permiso de residencia, han cobrado la vida de cinco personas, de acuerdo con Maputo, y han obligado a salir de Sudáfrica a por lo menos 600.
La situación ha escalado a tal punto que Nigeria anunció vuelos de repatriación de emergencia y Ghana ha estado coordinando el regreso de sus ciudadanos al país.
Concejal denunció que los grupos de agresores son acompañados por la Policía:
En diálogo con la agencia de noticias francesa AFP, el concejal Msa Nomatiti de Gansbaai, a poco más de dos horas en carro de Ciudad del Cabo, advirtió que los policías acompañan a los grupos antinmigrantes que buscan nuevas víctimas de puerta en puerta.
Los sacan de sus casas, golpean y amenazan para que abandonen el país. De ahí que familias enteras de extranjeros abandonaran sus hogares y buscaran refugio en salones comunales cuando iniciaron los ataques.
Según el concejal Nomatiti, "hay quienes perdieron sus pasaportes debido a las golpizas y a que fueron sacados a rastras de sus casas", las cuales, en algunos casos, han sido saqueadas, obligándolos a regresar a su país peor de lo que se encontraban al migrar.
Mientras, el Gobierno de los Estados Unidos abre las puertas a refugiados sudafricanos:
Días antes del estallido de las protestas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aumentó en 10.000 el tope anual de refugiados para admitir a más afrikáneres, que descienden de los colonos británicos y neerlandeses que llegaron al país.
En 2025 redujo el tope de 125.000 a 75.000 y todos y cada uno de los refugiados admitidos en el país, excepto por tres personas afganas, entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, son de nacionalidad sudafricana.
Según Trump, en su país se enfrentan a "un reciente aumento de la incitación a la violencia de carácter racial" de parte del Gobierno; lo que motivó una respuesta de emergencia.