Autoridades siguen la pista de personas secuestradas en ataque contra aldea nigeriana en la que asesinaron a 50 personas en una noche

El horror causado por "bandidos", como se les conoce localmente a los grupos armados, en la aldea de Dutse Dan Ajiya, en el estado de Zamfara, al noroeste de Nigeria, mantiene en alerta a las autoridades locales.

Entre la tarde del jueves 19 de febrero y la madrugada del viernes 20, atacaron durante 10 horas a esta pequeña población en la que incendiaron casas, tomaron los objetos de valor y dispararon contra las personas que intentaron huir.

En total, habrían matado a unas 50 personas y secuestraron a mujeres y niños, a los que las autoridades nigerianas intentan seguirles la pista.

¿Qué otros detalles se conocen sobre el cruento ataque contra Dutse Dan Ajiya?

De acuerdo con el portavoz de la Policía del estado de Zamfara, "el pueblo está situado en la periferia y hay pocas vías de acceso. En la actualidad regresó la calma a la región y los patrullajes continúan".

Pero la noche en la que ocurrió el ataque, a las autoridades les tomó mucho tiempo llegar por las condiciones del terreno y debido a que tenían que cruzar dos ríos.

No alcanzaron a cruzarse con los “bandidos”, pero al llegar, por testimonios de las víctimas, determinaron que el grupo armado, de unos 150 hombres, disparó "sin límites, matando a todos los habitantes que trataban de huir".

¿Qué buscan los bandidos con el secuestro de niños y mujeres en Zamfara?

De acuerdo con las autoridades, los “bandidos” suelen realizar saqueos y secuestros en aldeas para exigir dinero a cambio de un rescate.

Sin embargo, en el pasado no funcionaron ni compensaciones financieras ni promesas de amnistía para frenar su accionar.

Tras el ataque en Dutse Dan Ajiya, el ejército nigeriano fue desplegado en la región, al igual que un avión caza, "pero no disparó contra los bandidos que circulaban en moto, dejando a los terroristas matar indiscriminadamente", advirtió el representante local Hamisu Faru.