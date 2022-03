Análisis sobre situación de Ucrania: “Zelenski está tomando medidas desesperadas”

Se cumple casi una semana desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania. Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares para huir de la guerra como consecuencia de los constantes ataques que se registran en las principales ciudades de Ucrania.

Para analizar el tema, en entrevista con Noticias RCN, Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario, habló sobre las opciones que tiene Ucrania para detener la guerra y cuánto tiempo más podría aguantar la invasión.

“Es difícil saber cuánto tiempo puede resistir Ucrania el avance ruso sobre todo porque Ucrania se estaba preparando para una guerra que se podía llevar a cabo en el oriente del país y no en el interior como se ha venido llevando a cabo. Además, ha habido un llamado a reservistas, a personas que no tienen un entrenamiento militar y tampoco se sabe cómo será la distribución de las armas y la ayuda que ha prometido buena parte de los países de la OTAN y de Europa occidental”, señaló Jaramillo.

El docente también afirmó que el presidente ucraniano estaría tomado medidas desesperadas ante el alarmante panorama al que se enfrenta el país.

“Sin duda alguna Volodímir Zelenski está tomando medidas desesperadas. Una de ellas es convocar a personas que no tienen la experiencia militar para defender el país y la idea de convocar esfuerzos de la comunidad internacional para seguir prolongando la guerra, a mi juicio, solamente puede tener un efecto y es que se sumen más víctimas mortales a una confrontación que ya es lamentable, además de retrasar las posibilidades de una negociación directa con Rusia. Europa no se va a meter, por el contrario, está dispuesta a financiar una guerra siempre y cuando no llegue a sus fronteras”.

