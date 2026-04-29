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Opinión

Telón abierto: dolor en función

Hay dolores que nos escogen y otros que escogemos; unos a los que les huimos y otros que nos alcanzan.

Herlency Gutiérrez
abril 29 de 2026
02:08 p. m.
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El dolor tiene diferentes rostros. Puede sonreír y aun así estar ahí: en la cama, desparramado; en fotos, bajo reflectores de pasarela.

El dolor tiene máscaras. Al quitárselas, aparecen sus cicatrices. Es actor: no le faltan escenarios.

El telón se abre sin importar edades: sea infancia o vejez, el dolor entra en función.

¿Qué balanza sostiene el peso del dolor? ¿Dónde se cuelga lo que duele: lo propio y lo ajeno?

Hacerlo en rodajitas como la fresa, triturarlo como el maíz, rallarlo como el queso, ¿así dolerá menos?

Hay dolores que nos escogen y otros que escogemos; unos a los que les huimos y otros que nos alcanzan. Dolores que nos arrastran y algunos que, por años, han sido arrastrados por cercanos hasta dejarlos como herencia.

Están los que nos imponen y nos rompen, dolores que nadie conoce, con los que sentimos culpa y por los que nos culpan. Hay dolores por la muerte y por la vida y aun así avanzamos. Hay cuerdas que nos jalan: creencias, recuerdos, esperanza, anhelos, personas, retos.

Existe lo que nos sostiene: el director que no deja que el telón caiga hasta no ver su obra terminada; quien extiende su mano para sacarnos del agujero, lo que nos saca a flote cuando hay turbulencia en el mar.

Y acá estamos, encorvados o agujereados, completos o en retazos, pero caminando; dejando que las lágrimas corran si es el caso, sin detenernos, aunque el paso sea pausado.

En esto quedé hilando luego de leer ‘Un himno a la vida, mi historia’, de Gisèle Pelicot. El dolor la asfixió, pero no la ahogó.

El público al final aplaude; por más peso que haya, la balanza se equilibra, y el dolor se vuelve migajas.

El dolor nos asfixia, pero no nos ahoga.

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