La inmoralidad de no votar pudiendo hacerlo

En la vida hay gente que debate sobre política sin tener su certificado de votación. La incoherencia suprema al calor del humo y las extrañezas de justificar su apatía porque “todos los políticos son iguales”. La irresponsabilidad máxima por decisión de no votar es quizá la muestra más rampante de la irresponsabilidad de quienes simplemente quieren ir por la vida entrometiéndose y generando suspicacias desde la falsa moralidad del apático a la democracia. Como si el país, al final del día, resintiera la falsedad de ese ego irresponsable, y no la decisión que fija una posición ciudadana casi obligatoria en momentos tremendamente necesarios para escoger qué tipo de país queremos.

Por supuesto que acá no caben los que, por alguna razón externa, no puedan ejercer su derecho. Hay enfermedades, hechos sorpresivos que no pueden evitarse, temas familiares y un sinnúmero de situaciones que no voy a ponerme a mencionar. El punto específico es para los que, pudiendo hacerlo, sencillamente deciden no votar y, de forma inentendible, dar lora cada 4 años con una cantaleta injustificada e irresponsable que lo único que busca es generar conversaciones inocuas y sin fundamento al calor de un almuerzo, una reunión o una cena que caería mejor en silencio.

En el punto en el que estamos, y mientras se necesita la mayor responsabilidad individual, es catastrófico que haya gente que, con un falso moralismo, pobre por demás, y simplemente por llamar la atención, saque pecho como una retaliación a lo “sucia” que puede ser la política, desconociendo el rigor propio para cambiarla con los argumentos democráticos que muy posiblemente nos estemos jugando, en las que quizá sean las últimas elecciones medianamente no condicionadas de nuestra historia.

Parece una exageración, pero no se deberían tener intercambios editoriales sobre política y actualidad del país con personas que, pudiendo hacerlo, no saquen el tiempo para votar. Las quejas que las tramiten con un psicólogo y, de una vez, que se traten la necesidad de querer figurar y llamar la atención en un país que ya tiene bastante de eso.

No más falta ver lo que pasa en Perú para darnos cuenta de la importancia del voto. Colombia tiene un sistema electoral robusto, ágil y no tan corruptible como en otros países. Acá, a minutos del cierre de las mesas, ya vamos a estar conociendo tendencias reales que van a marcar la elección del 21 de junio, la cual, sea por donde sea, va a tener una alta dosis de cuestionamientos a los cuales les van a dar trámite justamente estos que, ojalá, no sean apáticos para ese momento, en el que Colombia se la va a jugar por mantener o perder su democracia.