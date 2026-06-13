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Resultados de la Lotería de Boyacá del 13 de junio de 2026: conozca el premio mayor

Consulte los resultados de la Lotería de Boyacá del 13 de junio de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 13 de junio de 2026: conozca el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

junio 13 de 2026
09:20 p. m.
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La Lotería de Boyacá volvió a realizar su tradicional sorteo este sábado 13 de junio de 2026, entregando millonarios premios a los apostadores que probaron suerte en una de las loterías más reconocidas del país.

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Como cada semana, miles de colombianos estuvieron atentos al resultado del premio mayor y a los diferentes secos que hacen parte del plan de premios.

Si compró su billete para esta edición, es momento de revisar cuidadosamente los números y series para verificar si resultó ganador. Recuerde que los premios deben reclamarse siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad organizadora.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 13 de junio de 2026

Estos son los resultados del sorteo realizado este sábado 13 de junio de 2026:

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Premio mayor

  • Número: 0669.
  • Serie: 306.

Los resultados publicados corresponden a información preliminar y deben ser verificados con los canales oficiales de la Lotería de Boyacá.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Los ganadores deben presentar el billete original en buen estado y acercarse a los puntos autorizados o a las oficinas de la lotería para iniciar el proceso de reclamación.

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En el caso de premios de menor valor, estos pueden cobrarse en distribuidores autorizados. Para montos más altos, el trámite requiere la validación del billete y el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente.

La Lotería de Boyacá recuerda a los jugadores conservar el billete en un lugar seguro y revisar detalladamente tanto el número como la serie, ya que ambos datos son fundamentales para determinar si existe algún premio.

Los resultados completos del sorteo, así como el plan de premios actualizado, pueden consultarse a través de los canales oficiales de la entidad. Miles de colombianos continúan participando cada semana con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores de uno de los premios más importantes del país.

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