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Costa de Marfil vs. Ecuador: hora y cómo ver en vivo el partido del grupo E del Mundial 2026

Ecuador debuta ante Costa de Marfil en el Mundial 2026. Conozca la hora, dónde ver el partido en vivo y las claves del estreno de la Tricolor en el Grupo E.

Ecuador vs. Costa de Marfil
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 13 de 2026
08:56 p. m.
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Ecuador está listo para iniciar una nueva aventura mundialista. La selección dirigida por Sebastián Beccacece debutará este domingo frente a Costa de Marfil en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo E del Mundial 2026, una zona que también integran Alemania y Curazao.

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La Tricolor llega a la Copa del Mundo con argumentos para ilusionarse. Además de haber firmado una destacada eliminatoria sudamericana, en la que terminó por detrás de Argentina, acumula una racha de 19 partidos sin conocer la derrota. Ahora buscará trasladar ese buen momento al escenario más importante del fútbol.

Hora y dónde ver EN VIVO Costa de Marfil vs. Ecuador

El compromiso se disputará en Filadelfia y cerrará la primera fecha del Grupo E. Se espera un duelo intenso entre dos selecciones que aspiran a quedarse con uno de los cupos para los dieciseisavos de final.

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Para los aficionados, el partido podrá seguirse en vivo a través de las señales autorizadas que tienen los derechos de transmisión del Mundial 2026 en cada país. La expectativa es alta, ya que se trata de un enfrentamiento que podría ser determinante en la lucha por la clasificación.

Ecuador afronta su quinta participación en una Copa del Mundo y buscará comenzar con una victoria que le permita acercarse al objetivo de superar la fase de grupos.

Ecuador apuesta por su defensa y los goles de Enner Valencia

Uno de los principales retos para la selección ecuatoriana será mejorar su producción ofensiva. Aunque clasificó gracias a una de las defensas más sólidas de las eliminatorias, el equipo sufrió para convertir goles durante el proceso clasificatorio.

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Por eso, gran parte de las miradas estarán sobre Enner Valencia. El histórico goleador ecuatoriano llega con la misión de volver a ser decisivo en una Copa del Mundo. En Brasil 2014 y Catar 2022 anotó seis de los siete goles de Ecuador en esos torneos.

Costa de Marfil, por su parte, regresa a una cita mundialista después de 12 años de ausencia. Su entrenador, Emerse Faé, destacó la calidad colectiva de Ecuador y advirtió que será un rival exigente.

Con figuras como Moisés Caicedo, Willian Pacho y Enner Valencia, la Tricolor buscará dar el primer paso hacia una nueva clasificación histórica en el Mundial 2026.

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