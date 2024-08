Tan fácil como ir a los Juegos Olímpicos

Somos colombianos y con orgullo podemos decir que 89 compatriotas nos están representando en los Juegos Olímpicos de París 2024. Han sido más de 20 disciplinas en las que nuestros deportistas han hecho historia representando a Colombia. "¿Haciendo historia y solo hemos ganado una medalla de plata?", podría preguntar algún colombiano delirante desde el sofá de su casa, mientras termina una gaseosa y un paquete de papas fritas. Para quienes aún lo dudan, la respuesta es ¡sí! Los deportistas colombianos que fueron a París están haciendo historia.

El simple hecho de ir a los Juegos Olímpicos - que de simple no tiene nada - ya es un mérito enorme. La delegación colombiana es grande, nuestro país tiene mucho talento y el tiempo ha demostrado la grandeza de nuestros deportistas. Hoy, un cucuteño de 17 años se suma a la lista de 35 colombianos que han alcanzado una medalla olímpica. Son pocos los que pueden sentarse en la mesa de grandes íconos del deporte como Caterine Ibargüen, Mariana Pajón, María Isabel Urrutia y Óscar Figueroa, por mencionar algunos.

El mérito es aún mayor cuando eres campeón olímpico representando a un país que pone obstáculos a sus deportistas para llegar al nivel más alto de sus disciplinas. La declaración de Leicy Santos al finalizar el partido contra España es realista y sensata: “Hay muchas selecciones que llevan mucho tiempo trabajando el fútbol femenino, nosotras hasta ahora lo estamos haciendo, y llegar hasta aquí a competir contra potencias en cuartos de final en los Juegos Olímpicos es único”.

Las palabras de la número 10 de la Selección Colombia no solo se aplican al fútbol femenino. Su declaración es válida para cada uno de los deportes en los que participaron los deportistas colombianos durante la competencia olímpica. Hay muchos países que apoyan a sus deportistas, creen en los procesos e invierten para que sus atletas puedan demostrar todo su potencial en las competencias. Lamentablemente, no es el caso de Colombia; aquí no hay suficiente financiación para el deporte, excepto para el fútbol profesional masculino, donde abundan los patrocinadores.

¿Somos conscientes del camino “largo y culebrero” que tienen que enfrentar nuestros deportistas? Estoy seguro de que no. El deporte no es solo recreación; puede profesionalizarse y debemos creer más en los procesos para alcanzar grandes resultados.

Creamos en los procesos del deporte, porque gracias a ellos en Londres 2012 ganamos 9 medallas, en Río 2016 fueron 8, en Tokio 2020 fueron 5, y hasta ahora en París 2024 llevamos 1. ¿Somos conscientes de que más de la mitad de las medallas olímpicas en la historia de Colombia se han ganado en las últimas cuatro justas olímpicas? Son procesos. Invertir en el deporte no es caridad; se trata de respaldar el talento y el potencial de los mejores deportistas de nuestro país.

Colombia debe creer en los procesos para seguir haciendo historia y abrir más espacios a las nuevas generaciones. Decirles a los deportistas más jóvenes que ser un campeón olímpico colombiano es posible. Los gobiernos y las entidades encargadas del deporte en nuestro país deben comprometerse con los deportistas, porque está demostrado que hay mucho talento, pero falta ese apoyo y respaldo para llevar el deporte a otro nivel en Colombia.