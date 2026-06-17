Más allá del diagnóstico: la urgencia de una gobernanza de ejecución en el sistema de salud

Hace un año nos reunimos en este mismo escenario con el propósito de pensar con rigor el futuro de nuestro sistema de salud, momento en el que trazamos una hoja de ruta basada en tres metas claras: rescatar financieramente el sistema para darle estabilidad operativa, recuperar la confianza entre todos los actores y reestructurar lo que definitivamente no estaba funcionando. Sin embargo, la brecha entre el diagnóstico técnico y la ejecución material sigue ampliándose. Ante una crisis sistémica, tenemos que tomar acción; es imperativo transitar del diálogo a la acción y encontrar unos acuerdos vinculantes con indicadores claros y seguimiento conjunto.

La coyuntura actual del sector salud en Colombia configura una crisis humanitaria en la que los pacientes son quienes más sufren las consecuencias de un sistema que enfrenta un profundo desafío estructural de sostenibilidad fiscal y confianza. Las tensiones financieras y de liquidez no son variables aisladas; impactan directamente la garantía de los derechos fundamentales, mientras la voz de los pacientes se ha ido diluyendo en los debates sobre el futuro del sistema. Mitigar el riesgo sistémico exige superar la polarización ideológica y concentrar las capacidades técnicas en la construcción de soluciones basadas en la evidencia y el rigor regulatorio. La eficiencia en la asignación de recursos no es un frío indicador económico, sino la garantía material de que el acceso a la salud sea universal, oportuno y continuo.

Los foros sectoriales deben dejar de ser vistos como plataformas de catarsis colectiva para consolidarse como nodos de diseño de políticas públicas y priorización de la atención de los actores. La complejidad de un sistema de salud descentralizado y de aseguramiento mixto exige un modelo de gobernanza donde prestadores, aseguradores, academia, industria y asociaciones de pacientes articulen matrices de responsabilidad compartida y tengamos alineados los incentivos para sacar lo mejor de los recursos escasos que tenemos. Las soluciones efectivas no emergen del aislamiento institucional, sino del entendimiento profundo de las asimetrías de información, regulatorias y de la construcción de incentivos que eliminen las barreras de acceso y privilegien los resultados en salud.

Desde la perspectiva de la industria farmacéutica global, entendemos que la innovación científica carece de valor social si no se traduce en acceso efectivo para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nuestro compromiso corporativo con Colombia es de largo plazo y se fundamenta en un principio rector: el avance de la ciencia médica debe correlacionarse con una corresponsabilidad fiscal y un marco legal predictivo. No basta con ser proveedores de alternativas terapéuticas de alta complejidad; asumimos el rol de aliados estratégicos capaces de cocrear modelos de contratación basados en valor, esquemas de riesgo compartido y soluciones de financiamiento sostenible que fortalezcan la resiliencia del sistema frente a las presiones demográficas y epidemiológicas.

El imperativo para todos los actores convocados en Cartagena es claro: pasar del discurso coyuntural por una agenda de acuerdos con una ejecución transformadora. El diseño normativo y los modelos de negocio deben alinearse con la urgencia que demandan los ciudadanos. Es hora de recuperar la confianza entre los diferentes actores, estructurar los acuerdos técnicos y jurídicos definitivos que den viabilidad al sistema y garanticen, con hechos tangibles, el derecho a la salud en Colombia.