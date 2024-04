La contraofensiva iraní

Por primera vez Irán lanza un ataque directo contra territorio israelí en una de las escaladas más fuertes de los conflictos armados contemporáneos en Medio Oriente, está escalada militar no ha dejado víctimas mortales pero si dejo la región en una profunda crisis diplomática y un mundo entero preguntándose si estamos aportas de una tercera guerra mundial, frente a este escenario 4 variables de análisis.

Primero. La acción militar de Irán se debe denominar técnicamente como una contraofensiva ya que es la respuesta al ataque de Israel al consulado Iraní en Damasco ( Siria) el pasado 1 de abril, es importante aclarar este punto porque la respuesta Iraní no es un ataque aislado, o fuera de contexto.

Segundo. La operación militar fue diseñada en 3 olas de fuego, la primera comenzó con el envío de drones "kamikazes", que son drones de más de dos metros de longitud y en la punta van cargados con una ojiva con explosivos, son los mismos drones que utiliza Rusia en Ucrania y la segunda oleada de fuego llego con misiles balísticos, sumado a lo anterior desde el sur milicias Huties desde Yemen también atacaron.

Tercero. la repuesta de Israel para neutralizar drones y misiles parece ser que fue bastante efectiva, desde Tel-Aviv autoridades militares dicen que se neutralizo el 99% de los misiles y drones gracias a la cúpula de hierro , que es el sistema de defensa aéreo israelí , y confirmaron que Inglaterra y Estados Unidos los apoyaron en la neutralización de este ataque.

Cuarto. Irán ha confirmado que el ataque ya cesó, que en este momento no hay más dispositivos en el aire con rumbo a Israel y que no pretende hacer una nueva oleada de fuego, a menos de que Israel nuevamente los ataque, por su parte Benjamín Netanyahu y el Jefe del Estado Mayor aseguro que va a venir la respuesta israelí, frente a este anuncio el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguro que Estados Unidos no va a acompañar a Israel en un nuevo ataque contra irán.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue convocado de urgencia y sigue analizando cursos de acción, sin lugar a dudas hay muchas tensiones en la comunidad internacional, todos están atentos a cuál va a hacer el pronunciamiento de Vladimir Putin, de China, y Corea del norte aliados de Irán, y lo más importante si Netanyahu da luz verde a un ataque israelí a Irán hecho que sin lugar a dudas desencadenaría una respuesta Iraní y de sus aliados y esto no sabríamos hasta donde nos podría conducir como humanidad.

En estos momentos como sociedad civil debemos recordar la célebre frase, "la guerra es como un bosque, sabemos cómo entramos pero no sabemos cómo ni cuándo vamos a salir", ojalá los líderes mundiales no nos lleven a una nueva guerra mundial.