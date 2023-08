Convicción: la clave del porqué Colombia está en cuartos de final en el Mundial Femenino

Una selección con mentalidad ganadora, con convicción. Colombia en el último año ha ratificado que es una potencia sudamericana en el fútbol femenino; finalista en el Mundial Sub-17, cuartos de final en el Sub-20, y ahora, por primera vez, se codea entre las mejores ocho del mundo en la categoría absoluta. Histórico y maravilloso.

Esto no es casualidad, tenemos que retroceder 13 años para recordar desde cuándo el país fue señalado por primera vez en el mapa gracias al fútbol femenino, Colombia alcanzó las semifinales del Mundial sub-20 en Alemania gracias a una sola cosa; puro talento.

Más de una década después, en territorio oceánico, se está escribiendo una nueva historia. El talento no ha cambiado, pero sí mucho de lo que rodea a esta selección. Mejor preparación, rodaje de competencia y algo muy importante, hoy todas son jugadoras profesionales. Se está recogiendo lo que con mucho trabajo se sembró por tantos años.

Hoy Colombia puede mirar a los ojos a aquellos países que se veían tan lejanos de superar, la victoria ante Alemania lo ejemplifica a la perfección. En años anteriores siempre los rivales nos sacaban una cabeza muy grande en la preparación física y táctica, ahora la brecha es menor, se ha equilibrado. Esto no quiere decir que las potencias mundiales dejaron de serlo, estructuralmente aún nos llevan ventaja, pero en la cancha ya nada está escrito.

Cuando un equipo tiene a todas marchando como un reloj, los retos que vienen con el tiempo son más fáciles de superar. Hoy nos cuesta escoger a una sola figura y eso habla del nivel tan alto en el que está esta selección.

No podemos hablar de una sola estrella, Linda Caicedo no podría brillar sin los pases de Leicy Santos, sin el sacrificio de Mayra Ramírez o sin el liderazgo de Catalina Usme. Todas son imprescindibles. Las delanteras no podrían figurar sin el gran nivel de Lorena Bedoya y Daniela Montoya, quienes cortan cualquier intento de ataque del rival como una barrera de contención. Y atrás, una línea de cuatro imbatida, liderada desde el fondo con la seguridad de Catalina Pérez. Este equipo solo ha recibido gol desde jugadas de penal. Y ni hablar de las que han llegado desde el banco, Ana María Guzmán o Diana Ospina.

No todo está hecho aún, el próximo reto es Inglaterra, la ambición de este equipo no deja duda alguna de que cada una luchará hasta el final por alcanzar la semifinal. Solo resta agradecer a estas mujeres por dejarlo todo en la cancha y llevar en alto la bandera de Colombia. El país les dice gracias, por alegrar cada rincón de nuestra tierra.

@laurabernalb_

Periodista deportiva y comentarista