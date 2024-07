Estos son los efectos en la salud al ver fútbol, ¿qué dicen los expertos?

El fútbol es un deporte que despierta pasiones y une a millones de personas alrededor del mundo. Ver un partido de fútbol, ya sea en el estadio o desde la comodidad del hogar, tiene un impacto significativo en la salud de los espectadores.

Diversos estudios han analizado estos efectos, revelando tanto beneficios como riesgos para la salud física y mental.

Beneficios para la Salud Mental

Ver fútbol puede tener efectos positivos en la salud mental. Un estudio publicado en Frontiers in Psychology demostró que ver partidos de fútbol puede mejorar el estado de ánimo y reducir los niveles de estrés.

La emoción y la alegría que acompañan a un partido emocionante pueden liberar endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que contribuyen a un bienestar general.

Asimismo, un estudio realizado por la Universidad de Oxford encontró que ser parte de una comunidad de fanáticos de fútbol puede aumentar el sentido de identidad social y cohesión.

La interacción social y el apoyo mutuo entre los aficionados proporcionan un sentido de pertenencia y reducen la sensación de aislamiento, lo cual es beneficioso para la salud mental.

Riesgos para la Salud Cardiovascular

No obstante, ver fútbol también puede conllevar riesgos, especialmente para el sistema cardiovascular. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine reveló que eventos deportivos emocionantes pueden incrementar significativamente el riesgo de problemas cardíacos.

Los investigadores descubrieron que la tasa de infartos de miocardio aumentó durante partidos de fútbol de alto perfil, en particular cuando el equipo favorito de los espectadores perdía o enfrentaba situaciones de alta tensión.

La adrenalina y otras hormonas del estrés liberadas durante momentos tensos del juego pueden elevar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que resulta peligroso para personas con enfermedades cardiovasculares preexistentes.

Un estudio alemán publicado en The Lancet corroboró estos hallazgos, indicando que la probabilidad de sufrir un evento cardíaco se duplicaba durante partidos importantes.

Consejos para disfrutar del Fútbol de manera saludable

Para disfrutar del fútbol de manera saludable, es importante tomar algunas precauciones: