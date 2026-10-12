Bogotá enfrenta segundo pico respiratorio del año: hospitales superan el 90 % de ocupación

Bogotá atraviesa el segundo pico respiratorio del año en medio de un aumento de las infecciones respiratorias agudas en el país. Las autoridades sanitarias mantienen la alerta por la alta presión sobre los servicios hospitalarios y reiteran el llamado a la prevención, la vacunación y la consulta oportuna ante signos de alarma.

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De acuerdo con las cifras reportadas por las autoridades de salud, en la capital se han registrado más de 1.233.000 atenciones acumuladas relacionadas con enfermedades respiratorias. Además, la ocupación hospitalaria supera el 90 %, mientras que en los servicios de pediatría alcanza el 89,4 %, reflejando el impacto de la circulación simultánea de varios virus respiratorios.

Virus respiratorios mantienen alta demanda en los servicios de salud

Entre los virus que actualmente circulan con mayor frecuencia se encuentran el virus sincicial respiratorio, el rinovirus, el adenovirus y la influenza, agentes que suelen afectar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Salud advirtió un incremento de las infecciones respiratorias agudas en departamentos como Atlántico, Chocó, La Guajira, Magdalena, Santander y Vaupés. Este comportamiento coincide con el segundo pico respiratorio del año, fenómeno que suele incrementar las consultas médicas y las hospitalizaciones por complicaciones respiratorias.

Las autoridades han insistido en la importancia de adoptar medidas de autocuidado como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas cuando se presentan síntomas respiratorios y evitar la exposición de personas vulnerables a entornos con alta circulación viral.

Signos de alarma y refuerzo de la vigilancia sanitaria

Frente al aumento de casos, los organismos de salud recomendaron acudir de inmediato a los servicios de urgencias cuando se presenten dificultades para respirar, respiración acelerada, hundimiento de las costillas al inhalar o cambios en la coloración de labios y uñas hacia tonos azulados.

En paralelo, el Ministerio de Salud ordenó fortalecer las acciones de preparación, vigilancia y seguimiento sanitario en el contexto del fenómeno de El Niño.

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Estas medidas incluyen el monitoreo de eventos de interés en salud pública, como enfermedades respiratorias, afectaciones derivadas de las altas temperaturas, enfermedades asociadas al consumo de agua o alimentos en condiciones inadecuadas, así como otros eventos de origen vectorial y zoonótico.

Las autoridades concluyeron que la mejor herramienta para reducir complicaciones continúa siendo la prevención, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a completar los esquemas de vacunación y consultar oportunamente ante cualquier síntoma que pueda poner en riesgo la salud.