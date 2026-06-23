Brote de Ébola en el Congo supera las 250 muertes y registra más de mil casos

Hay alerta en la República Democrática del Congo tras la declaración del brote hemorrágico declarado el pasado 15 de mayo. A la fecha, las autoridades ya confirmaron 1.003 casos y 254 fallecimientos, de modo que, se prevé que la tasa de tasa de letalidad es de un 25,3%.

Tres provincias se han visto afectadas principalmente las cuales son Ituri y Kivu del sur en donde viven aproximadamente 15 millones de personas.

¿Qué se sabe del brote de Ébola en el Congo?

Según la Organización Mundial de la Salud, el virus se ha extendido a Uganda en donde también se han llegado a registrar 20 casos y dos muertes. No obstante, las autoridades dieron a conocer a medios internacionales que actualmente la situación se encuentra “bajo control”.

Según la OMS, se tiene el objetivo de recaudar USD 518 millones para prestar apoyo a los países africanos, junto con otros asociados, para que puedan prepararse al detectar el brote de manera anticipada y responder ante este.

«La única forma de vencer este brote es establecer una estrecha colaboración, trabajar juntos bajo el liderazgo de los países afectados en un esfuerzo coordinado y guiarse por un principio sencillo: un plan, un presupuesto, un equipo», afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

De igual manera, el plan de la OMS busca proteger a las poblaciones vulnerables para que puedan responder ante nuevos casos, pues actualmente no existen vacunas o tratamientos autorizados para la especie Bundibugyo ebolavirus de la enfermedad.

“A través del plan conjunto de preparación y respuesta, el continente está movilizando sus conocimientos técnicos y recursos colectivos para reforzar las medidas de respuesta, actuando de forma unida para controlar el brote y proteger a las comunidades de toda la región”, aseguró la OMS.

RELACIONADO En Colombia más de mil pacientes requieren transfusiones de sangre en un día

¿Cuáles son los síntomas mortales del Ébola?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los principales síntomas del Ébola son: fiebre, malestares, dolores en músculos y articulaciones, dolor de cabeza intenso, debilidad, fatiga y dolor de garganta.

Los síntomas posteriores son: pérdida de apetito, sangrado sin causa aparente, síntomas gastrointestinales, náuseas, dolor abdominal, diarrea y vómitos.

Los CDC revelaron que aquellos pacientes que logran sobrevivir a esta enfermedad pueden tener complicaciones a largo plazo como cansancio, dolores de cabeza, dolor en articulaciones, aumento de peso, dolor de estómago o falta de apetito.