Inseguridad y teléfonos: ¿cómo estos dispositivos están afectando el relacionamiento entre padres e hijos?

No cabe duda de que la tecnología llegó para quedarse y ahora esta se encuentra inmersa en todos los ámbitos del día a día.

Pero recientes investigaciones han demostrado que el uso constante de estas también tiene la capacidad de afectar significativamente las relaciones humanas que poco a poco se han reducido a interacciones virtuales.

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¿Cómo la falta de atención puede afectar a los jóvenes?

Una reciente investigación, publicada en el portal científico Frontiers in Psychology, reveló que los adolescentes que logran percibir distracción de sus padres o cuidadores por sus teléfonos móviles tienden a desarrollar mayor inseguridad en sus relaciones personales.

Durante una entrevista entre el medio CNN y la doctora Leana Wen, médica de emergencias y maestra en la Universidad George Washington, se logró constatar que los jóvenes que participaron en la investigación tuvieron mayor probabilidad de generar apego inseguro.

Este fenómeno se define como el vínculo emocional que un niño, joven o adolescente puede generar con su acudiente, padre o cuidador.

Durante los resultados se pudo identificar que aquellos jóvenes que demostraron sentir una interferencia con los dispositivos móviles también tenían una tendencia de generar ansiedad en las relaciones y mayor probabilidad de restraestre emocionalmente.

“Una persona con apego ansioso puede preocuparse por el rechazo, buscar una validación excesiva o sentirse insegura respecto a la estabilidad de sus relaciones. Una persona con apego evitativo puede volverse emocionalmente distante o mostrarse reacia a depender de los demás”, aseguró la experta para CNN.

Cuál es el impacto de los teléfonos sobre las relaciones de padre e hijo

Pese a que la investigación no ofreció una relación de causa y efecto, la experta aseguró que se puede relacionar esta distracción con un apego menos seguro entre el joven y sus acudientes.

Así mismo, insiste en la importancia de evaluar otras circunstancias como el nivel de estrés de los adultos, las altas cargas de trabajo que los obliga a estar conectados y la sensibilidad desarrollada en donde se perciba la falta de disponibilidad de tiempo con rechazo.