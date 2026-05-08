Omega-3 y otros suplementos: Invima alerta por productos fraudulentos vendidos en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió tres alertas sanitarias en las que advierte sobre la comercialización de varios suplementos dietarios y productos homeopáticos fraudulentos que no cuentan con registro sanitario en Colombia.

Las alertas sanitarias No. 242, 243 y 245 de 2026 corresponden a productos promocionados principalmente a través de páginas web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico. Según el Invima, todos incumplen la normatividad sanitaria vigente y en consecuencia, su comercialización en el país es ilegal.

¿Cuáles son los productos fraudulentos sobre los que alertó el Invima?

Dentro de las tres alertas publicadas por la autoridad sanitaria aparecen suplementos y productos que suelen ser adquiridos para el cuidado de las articulaciones, la salud cardiovascular, el descanso o el bienestar general.

Los productos identificados por el Invima son:

SUPER OMEGA-3 EPA/DHA cápsulas IFOS AA, que incluye en su etiquetado la marca o fabricante Life Extension.

GLUCOSAMINA + CONDROITINA + MSM con Ácido Hialurónico 1500 mg en cápsulas.

KRILL OIL marca Antarctic, promocionado como suplemento dietario.

Productos comercializados bajo la marca SATIBO PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS OFICIALES, entre ellos:

- Ashwagandha cápsulas.

- Turmeric cápsulas Black Pepper.

- Melatonina cápsulas.

- Magnesium Potassium.

- Magnesio Citrato.

- Cardomariano.

De acuerdo con el Invima, ninguno de estos productos está amparado por un registro sanitario válido para la categoría bajo la cual se comercializa. En el caso de SATIBO, la entidad indicó que el establecimiento únicamente posee registros sanitarios en la categoría de alimentos y no cuenta con certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para fabricar medicamentos homeopáticos.

¿Qué recomienda el Invima si compró o está consumiendo estos productos?

El Invima hizo un llamado a los consumidores para no adquirir ni utilizar suplementos dietarios, medicamentos homeopáticos o productos fitoterapéuticos que no cuenten con registro sanitario vigente, especialmente cuando son ofrecidos mediante redes sociales, cadenas de WhatsApp, páginas web o plataformas de comercio electrónico.

Si una persona está consumiendo alguno de los productos incluidos en las alertas sanitarias, la recomendación oficial es suspender inmediatamente su uso debido a los posibles riesgos para la salud.

El Instituto también solicitó a las secretarías de salud, IPS, profesionales de la salud, distribuidores y comercializadores reforzar las labores de inspección, vigilancia y control, retirar estos productos del mercado cuando sean encontrados y reportar cualquier hallazgo a la entidad.