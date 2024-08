¿Cuál es la principal causa del desabastecimiento de medicamentos?: Esto dicen las EPS

La falta de medicamentos en el país está generando dificultades en la atención de pacientes con enfermedades que requieren de la continuidad de la administración de las dosis recetadas para tener un tratamiento exitoso.

Pero, ¿de quién es la responsabilidad real de esta crisis?, ¿cuál es la solución?, ¿qué dicen las EPS frente a este panorama? Al respecto habló Ana María Vesga, presidenta de Acemi, gremio que reune las empresas prestadoras del país.

¿Cuál es la principal causa de que la gente no esté recibiendo a tiempo las medicinas para atender sus dolencias?

La situación financiera del sector se ha venido deteriorando de manera consistente durante este primer semestre. Tenemos una preocupación particular en este momento porque estamos viendo la situación de desabastecimiento de medicamentos en todo el país, que ha sido pública.

Buena parte, o la principal causa de esto que está sucediendo, está relacionada, sin duda, con el giro de los recursos de presupuestos máximos que se recibieron hasta el mes de junio y que en los meses de julio y agosto no cuentan con financiación, según lo informó el Ministerio de Hacienda la semana anterior.

¿De quién es la culpa de esta crisis?, ¿quién es el responsable?

Yo diría que el asunto de los medicamentos es multifactorial, no hay un solo responsable, digamos que es la suma de varias interacciones.

Lo primero es que hubo muchos retrasos en la Agencia Sanitaria, lo segundo es que sí creemos que el sistema de trazabilidad de desabastecimiento, es decir, la comunicación que se está dando entre los laboratorios, los gestores, las operadoras EPS, el Gobierno, no está actuando u operando como debería darse. Lo tercero, sin duda, pues es que los recursos no están alcanzando.

La Supersalud visitó algunas droguerías esta mañana, ¿es posible que haya droguerías que guarden medicamentos?

Esa es una observación que se ha hecho constantemente. Te diría que no tiene mucha lógica porque el grueso de la de la transacción de medicamentos es la institucional. Si tú coges el mercado total de medicamentos, un pedazo pequeñito lo tienen las farmacias y el pedazo grande lo tiene el institucional, es decir, el que se financia con gasto público.

Doctora, quiero preguntarle por la reforma a la salud, ¿el ministro socializó con ustedes este nuevo texto que va a radicar?

El último texto que nosotros conocimos, producto de las conversaciones que tuvimos con el gobierno en el primer trimestre, refleja algunas de las conversaciones que nosotros, particularmente EPS, tuvimos sobre nuestra transformación en gestoras. No sabemos si fueron acogidas o no acogidas.

Tengo que decir, pero no con ánimo de polemizar con el gobierno, que hay que esperar cómo llega ese nuevo articulado, que, repito, no conocemos las gestoras y creo que no conoce ningún otro actor, hasta donde tengo entendido.