Así es la zozobra de vivir en el barrio San Bernardo: "La niña se me está traumando"

El barrio San Bernardo de Bogotá se ha convertido en el epicentro de una ola de violencia sin precedentes, con cuatro ataques con granadas en menos de dos meses que han dejado un saldo trágico de 4 muertos y más de 20 heridos. Esta situación ha generado pánico y zozobra entre los residentes y comerciantes de la zona.

El primer ataque ocurrió el 18 de febrero, dejando un muerto y siete heridos. Apenas cinco días después, el 23 de febrero, se registró un segundo incidente que hirió a dos personas y causó la muerte de un perro. El 12 de marzo, una nueva explosión cobró la vida de tres personas y dejó nueve heridos. El último atentado, el 25 de marzo, resultó en tres personas heridas

La zozobra que vive la comunidad por la situación en el San Bernardo

La situación en el popular barrio de Bogotá ha creado un ambiente de preocupación y temor para las personas que viven allí, pues quedaron en medio de una guerra que no entienden o de la que no son parte.

Una de las cuatro personas que perdió la vida por la situación en el San Bernardo fue Luis Eduardo Parra, conocido como Tanos, un reconocido y querido peluquero que residía en el barrio desde hace 50 años.

“Duele mucho que una persona inocente caiga víctima de un artefacto de estos, no haya un pronunciamiento por parte del Estado. Es como si la vida en nuestro país de verdad careciera de valor”, aseguró el hijo de la víctima.

Luis Eduardo fue alcanzado por una esquirla tras las explosión de una granada que fue detonada el 26 de marzo. Estuvo luchando por su vida en el hospital, hasta que el pasado 2 de abril falleció.

Por otro lado, los menores de edad que habitan en el barrio también se han visto gravemente afectados por el día a día de lo que sucede allí, de hecho, algunos han dejado de asistir a clases a un colegio que queda cerca del sector afectado por las granadas.

La situación es particularmente preocupante para las familias con niños que asisten a los dos colegios y un jardín ubicados en la zona. La deserción escolar se ha incrementado significativamente, según informan las autoridades educativas locales. Los niños se ven obligados a transitar por calles donde se observa el consumo de drogas, peleas y constantes situaciones de inseguridad.

"La niña se me está traumando. Hubo una época en que la niña no quería pasar, no quería pasar. ¿Qué tuvo que hacer la mamá? Hablarle, el papá hablarle, nosotros hablarle y decirle que que va con nosotros y la van a respetar", aseguró la abuela de uno de los niños del barrio.

¿Qué dice la Policía sobre lo que sucede en el San Bernardo?

La Policía Nacional ha intensificado sus operativos y han logrado más de 100 capturas y se ha logrado afectar el tráfico de estupefacientes.

"Este año superamos más de 150 capturas realizadas, las cuales en su mayoría vienen afectando el tráfico local de estupefacientes. Se presenta en este sector ya son más de 30.000 dosis las que tenemos incautadas en el barrio San Bernardo", dijo el teniente coronel Carlos Torres, comandante de la estación de la Policía de Santa Fe.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los residentes y comerciantes del San Bernardo continúan clamando por una solución definitiva que les permita recuperar la tranquilidad y seguridad en sus calles.