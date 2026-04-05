Regreso de vacaciones: ¿cómo minimizar el impacto emocional para volver a la rutina?

La Semana Santa representa la oportunidad de viajar para miles de personas por lo que el flujo de viajeros se incrementa en varias de las ciudades principales en el país.

No obstante, con la finalización del primer periodo de vacaciones en el año llegan nuevamente las responsabilidades y obligaciones para iniciar una jornada académica o laboral.

Por esto, expertos han revelado que el impacto emocional de esto puede ser importante ya que volver a la rutina no resulta una tarea del todo sencilla para aquellos que deben enfrentar situaciones de estrés durante la semana.

Desconectarse para recargar energía

Un informe, publicado por la Universidad UCSC de Chile, reveló que descansar en vacaciones no solo significa dejar de trabajar ya que también es importante hacer una pausa emocional y mental. Por esto, incorporar pequeñas acciones resulta trascendental para poder marcar una diferencia en el bienestar emocional y psicológico.

Pero las vacaciones no solamente representan dejar de lado las tareas del día a día ya que expertos señalan que este debe ser un tiempo para reponerse del desgaste emocional acumulado durante los primeros meses del año. Por esto, la recuperación afectiva también necesita una desconexión mental que permita disminuir el ritmo cotidiano y el equilibrio personal.

Según Alejandra Jerez, psicóloga clínica y profesora de la Universidad UCSC, el buen descanso significa ofrecer un espacio de recuperación en el que se consideran fundamentales distintos factores como el sueño, los momentos de relajación, la quietud y la restauración física.

Según la experta, parte de los buenos resultados que se llegan a obtener laboral o académicamente, después de un periodo de vacaciones, consiste en el descanso prolongado. A partir de este se pueden observar mejoras en el procesamiento de la información, la atención, la concentración, la memoria y la consolidación del aprendizaje.

¿Cómo lograr un buen descanso para volver a la rutina?

Volver a la rutina puede generar sensaciones de estrés y agobio por las responsabilidades de una semana nueva. Por esto, la experta reveló algunas sugerencias para lograr un buen descanso.

Entre las recomendaciones se exalta la importancia del sueño durante las noches, evitar el uso prolongado de pantallas, en especial una hora antes de dormir, realizar actividades relajantes como leer, rezar, meditar, escuchar música o hacer ejercicios de respiración.

Restringir el consumo de comidas pesadas es trascendental para evitar malestares estomacales e iniciar una semana laboral con la sensación de bienestar general.

Tener contacto con la naturaleza o practicar actividades dentro del hogar, un día antes de volver a la rutina, es trascendental por lo que no se recomienda someterse a viajes largos un día antes de volver a retomar las actividades del diario.