Lo que debe saber antes de hacerse una cirugía plástica

La cirugía plástica sigue creciendo en Colombia y cada vez más personas buscan procedimientos estéticos para modificar rasgos físicos o mejorar su apariencia. Sin embargo, especialistas advierten que antes de entrar a un quirófano hay varios aspectos clave que los pacientes deben verificar para evitar riesgos médicos, complicaciones e incluso fraudes.

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El llamado surge en un momento en el que Colombia continúa posicionándose entre los países con más demanda de cirugías estéticas en el mundo. Datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) indican que anualmente se realizan más de 21 millones de procedimientos quirúrgicos a nivel global.

¿Qué debe verificar antes de una cirugía plástica?

El doctor Luis Devoz, miembro de la American Society of Plastic Surgeons y de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, explicó que uno de los errores más comunes es elegir procedimientos basándose únicamente en precios o promociones.

Según el especialista, lo primero es confirmar que el médico esté certificado como cirujano plástico, estético y reconstructivo, además de verificar su experiencia y pertenencia a asociaciones médicas reconocidas.

También recomendó revisar que la clínica o IPS donde se realizará el procedimiento esté habilitada oficialmente y cuente con servicios de urgencias, hospitalización y capacidad de respuesta ante complicaciones.

Otro punto importante es la póliza de cobertura médica. No todos los pacientes son aptos para cualquier procedimiento y algunas enfermedades aumentan el riesgo quirúrgico.

¿Cuáles son los riesgos de una cirugía estética?

Aunque muchas personas asocian estos procedimientos únicamente con cambios físicos, toda cirugía implica riesgos médicos. Entre las complicaciones más frecuentes aparecen infecciones, inflamación, hematomas, problemas de cicatrización o reacciones relacionadas con la anestesia.

Por eso, los especialistas insisten en la importancia de realizar exámenes clínicos previos y mantener una comunicación clara con el cirujano sobre expectativas y antecedentes de salud.

Devoz también recordó que hábitos como fumar, consumir alcohol o usar ciertas sustancias pueden afectar la recuperación y aumentar las complicaciones postoperatorias.

La recomendación principal es desconfiar de ofertas excesivamente económicas o de procedimientos realizados en lugares sin respaldo médico. Además, se aconseja verificar que los materiales e implantes utilizados estén aprobados por el INVIMA.

En Colombia, procedimientos como rinoplastia, aumento mamario y cirugía facial continúan entre los más solicitados. Sin embargo, expertos recalcan que una decisión informada sigue siendo la principal herramienta para reducir riesgos y proteger la salud del paciente.