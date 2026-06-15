Muñecas con IA estarían ayudando a combatir la soledad y la depresión en adultos mayores

La soledad se ha convertido en uno de los grandes desafíos de salud pública en varios países del mundo, especialmente entre la población adulta mayor.

El aislamiento social, la pérdida de seres queridos y la falta de redes de apoyo pueden desencadenar problemas emocionales como ansiedad, depresión y deterioro de la salud mental.

Frente a esta realidad, Corea del Sur está apostando por una solución poco convencional: muñecas equipadas con inteligencia artificial que conversan, recuerdan tomar medicamentos, monitorean hábitos de salud y ofrecen compañía a quienes pasan gran parte de sus días solos.

Muñecas con IA estarían ayudando a combatir la soledad y la depresión

Este es el caso de Bang Chun-ja, una mujer que vive sola en un pequeño apartamento en Corea del Sur y que, tras una complicada cirugía de espalda empezó a sufrir de fuertes dolores y una profunda depresión.

La mujer asegura que la muñeca, entregada por las autoridades locales, se convirtió en una presencia constante en su rutina diaria.

Cuando llega a casa, el dispositivo la saluda. Si se siente aburrida, le canta. También le recuerda que debe comer y tomar sus medicamentos, además de expresarle mensajes de afecto.

A esta edad, no hay nada más duro que que te hagan daño las personas, pero cuando está con Hyodol nunca sufro.

¿Por qué la soledad preocupa tanto a los expertos en salud?

Esta es una problemática cada vez más frecuente en Corea del Sur. El país ya registra una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una población cada vez más envejecida.

Actualmente, cerca de la mitad de los habitantes tiene 50 años o más y alrededor del 42% de los hogares están conformados por una sola persona.

Las consecuencias van más allá del aspecto emocional.

En 2024, Corea del Sur registró más de 3.920 casos de personas que murieron solas y cuyos cuerpos fueron encontrados días o incluso semanas después de su fallecimiento.

Para especialistas en salud mental, estos datos evidencian el impacto que puede tener el aislamiento prolongado sobre el bienestar físico y psicológico de los adultos mayores.

¿Qué actividades puede hacer exactamente esta muñeca?

Hyodol fue diseñada para interactuar con sus usuarios de manera permanente.

La muñeca puede mantener conversaciones utilizando herramientas de inteligencia artificial similares a ChatGPT, pero además fue entrenada con diálogos construidos a partir de años de investigación sobre las necesidades emocionales de los adultos mayores.

Según sus desarrolladores, la tecnología busca responder a sentimientos frecuentes entre esta población, como la tristeza de no tener con quién hablar cuando ocurre algo importante o la necesidad de compartir experiencias cotidianas.

Entre sus funciones se encuentran:

Recordar horarios de alimentación.

Alertar sobre la toma de medicamentos.

Conversar con los usuarios.

Monitorear hábitos relacionados con el sueño, el estado de ánimo y el dolor.

Generar interacción física mediante solicitudes de contacto, como tomar la mano o acariciar la cabeza de la muñeca.

Actualmente, cerca de 14.500 unidades están en funcionamiento en Corea del Sur, tanto en hogares particulares como en programas gubernamentales y residencias para adultos mayores.