¿Va para el Mundial? Revelan los trucos para ahorrar millones en tiquetes y no gastar de más

La cuenta regresiva para el Mundial ya comenzó y miles de aficionados colombianos están ultimando detalles para acompañar a la Selección Colombia en la cita futbolística más importante.

Sin embargo, mientras crece la emoción por los partidos, también aumenta la preocupación por los costos del viaje.

Uno de los gastos que más ha golpeado el bolsillo de los hinchas es el de los tiquetes aéreos. De hecho, para muchos viajeros el valor de los vuelos ya supera incluso el precio de las entradas a los estadios.

Aun así, quienes todavía no han comprado sus boletos tienen opciones para ahorrar dinero si están dispuestos a planificar mejor sus desplazamientos.

¿Por qué viajar al Mundial está saliendo tan caro?

De acuerdo con cifras de la agencia de viajes Viájala, los precios de los vuelos hacia Estados Unidos han aumentado más de un 40% en algunas rutas con respecto al año pasado.

Felipe Alarcón, director comercial de la compañía, explicó que el incremento responde a varios factores que coincidieron en el mismo momento.

Hemos visto que se ha formado una especie de tormenta perfecta en precios, porque hemos tenido la presión de la mayor demanda por el Mundial, también la presión del aumento del precio del combustible por la guerra en Medio Oriente y finalmente la salida de la aerolínea Spirit.

Según el directivo, al comparar los mismos periodos frente a 2025, algunas rutas presentan incrementos de hasta el 43%.

¿Cuánto cuestan actualmente los vuelos para ver a Colombia?

Los valores varían dependiendo de la ciudad de destino y de la cercanía con los escenarios donde se disputarán los partidos.

Por ejemplo, para viajar el viernes 26 de junio, pocos días antes del encuentro entre Colombia y Portugal, un vuelo directo hacia Miami puede costar aproximadamente $2.300.000.

Sin embargo, los expertos recomiendan mirar alternativas diferentes a las ciudades más demandadas durante el torneo, ya que suelen concentrar los precios más elevados.

Trucos para viajar más baratos al Mundial

Una de las estrategias más recomendadas es llegar a ciudades cercanas a las sedes de los partidos y posteriormente trasladarse por vía terrestre.

Destinos como Orlando, Jacksonville o Atlanta pueden representar un ahorro importante para los viajeros.

Por ejemplo, un vuelo hacia alguna de estas ciudades puede encontrarse desde $1.200.000 si el pasajero está dispuesto a realizar trayectos más largos o con mayores tiempos de espera.

Posteriormente, el desplazamiento hasta Miami puede hacerse en tren por aproximadamente 50 dólares.

Los tiempos de viaje varían según la ciudad de origen:

Desde Orlando: cerca de 3 horas y media.

Desde Atlanta: aproximadamente 5 horas.

Desde Jacksonville: alrededor de 9 horas.

Aunque implica más tiempo de desplazamiento, esta alternativa puede representar un ahorro considerable para quienes buscan cuidar el presupuesto.

¿Los paquetes turísticos pueden ayudar a gastar menos?

Otra recomendación de las agencias de viaje es adquirir paquetes que incluyan más de un servicio.

Vicente Reyes, gerente de marketing de Viajes Falabella, explicó que una de las opciones más atractivas consiste en comprar paquetes que combinen vuelo y alojamiento o vuelo y actividades turísticas.

Esta estrategia puede resultar especialmente útil para quienes ya tienen resuelto el hospedaje, por ejemplo, alojándose en la casa de familiares o amigos.

¿Todavía se puede viajar para la inauguración del Mundial?

Para quienes aún sueñan con asistir a la apertura del torneo, todavía existen opciones disponibles.

Según las consultas realizadas por agencias de viaje, un vuelo directo hacia Ciudad de México puede encontrarse alrededor de $1.250.000.

No obstante, quienes estén dispuestos a hacer una escala de aproximadamente dos horas podrían conseguir tarifas cercanas a los $1.150.000.