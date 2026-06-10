VIDEO | Cámaras captaron el robo a una mujer que recién salía de una casa de cambio en Bogotá

En Bogotá, una mujer fue víctima de un violento robo a plena luz del día, pocos instantes después de salir de una casa de cambio donde había realizado una operación con dinero.

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El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Al parecer, el perpetrador del ataque identificó a su víctima tras movimientos financieros y posteriormente la siguió para despojarlas de sus pertenencias.

Mujer fue robada a mano armada saliendo de una casa de cambio en Bogotá

Los hechos se registraron sobre las 4:30 de la tarde. En las imágenes de video se observa a un hombre que llevaba gorra y tapabocas, aparentemente para dificultar su identificación.

Según se aprecia en la grabación, el sujeto se acerca directamente a la víctima y saca un arma de fuego que llevaba oculta en la parte delantera de su pantalón. La mujer, al percatarse de la amenaza, intenta retroceder algunos pasos, pero el delincuente la toma del hombro y comienza a quitarle sus pertenencias.

Todo ocurrió en cuestión de segundos y en una zona transitada.

Ladrón la habría seguido desde antes de que ingresara a la casa de cambio

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, la mujer habría realizado un retiro de dinero antes del asalto y existe la hipótesis de que el delincuente ya la venía observando y siguiendo desde el momento en que efectuó la diligencia.

Precisamente este tipo de seguimiento es una de las modalidades que más preocupa a los expertos en seguridad, pues los delincuentes suelen identificar a personas que realizan movimientos financieros para posteriormente abordarlas en lugares donde consideran que tienen mayores posibilidades de escapar.

Expertos en seguridad advierten que esta modalidad de robo es frecuente

Especialistas en seguridad advierten que este tipo de delitos suele ser ejecutado por grupos organizados y no por delincuentes que actúan de manera improvisada.

Orlando Carrillo, experto en seguridad, explicó que una de las principales herramientas de prevención es mantener una adecuada conciencia situacional.

Para este tipo de infortunios es importante que se tomen medidas de contención. Uno, la conciencia situacional, el saber que el delincuente siempre va a estar allí observándonos pendiente de nuestros movimientos.

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La recomendación es permanecer atento al entorno, especialmente después de realizar transacciones financieras o movimientos de dinero que puedan llamar la atención de estructuras criminales.

Por otro lado, Andrés Nieto, también experto en temas de seguridad, aseguró que este fenómeno no es nuevo y que ha mostrado un crecimiento progresivo con el paso del tiempo.

Este fenómeno, que no es nuevo, pero sí se ha venido incrementando con el paso del tiempo, requiere tres grandes variables para analizar.

Agregó que este tipo de organizaciones cuentan con logística, recursos y capacidad para planear sus movimientos.

A diferencia del hurto convencional, este es un hurto agravado porque tiene una situación de uso de armas. Estas bandas delincuenciales lo que nos demuestran es que están estructuradas, que tienen logística, que tienen vehículos de alta gama para moverse, que acceden a armas y que preparan sus golpes.

Recomendaciones para no ser víctima de hurto tras retirar dinero

Frente a este tipo de situaciones, las autoridades y expertos recomiendan evitar rutinas predecibles después de retirar dinero, observar si alguna persona parece seguir los movimientos realizados y buscar acompañamiento cuando se transporten sumas importantes.

También aconsejan permanecer atentos a comportamientos sospechosos en los alrededores de bancos, casas de cambio y establecimientos donde se realizan transacciones financieras.