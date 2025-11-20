Prueba de sangre podría detectar enfermedades hasta 10 años antes de presentar síntomas

Los perfiles moleculares son distintos análisis de laboratorio que permiten el estudio de los genes, moléculas y proteínas para lograr la identificación temprana de diferentes patologías como cáncer.

Así mismo, permite un diagnóstico, pronóstico, un tratamiento personalizado, la clasificación de la enfermedad y las técnicas para analizar múltiples marcadores.

Por esto, una reciente investigación ha abierto las puertas a una novedosa y temprana detección de enfermedades que podrían identificarse incluso diez años antes de que pueda aparecer el primer síntoma.

RELACIONADO La nueva membresía que agiliza la atención en salud

¿De qué se trata la investigación?

La investigación, hecha por medio de un proyecto del Biobanco del Reino Unido, logró medir los niveles de casi 250 proteínas, azúcares, grasas y otros compuestos que se recogen en la sangre de más de medio millón de voluntarios.

Por medio de la obtención de estos perfiles se logra una fotografía detallada de la fisiología de una persona al incluir historiales médicos y registros de defunciones que permiten predecir el riesgo de distintas enfermedades.

Los cambios detectados en estos perfiles podrían reflejar la aparición de posibles enfermedades ya que detectan cuando un órgano deja de funcionar correctamente. Por ejemplo, cuando el hígado deja de funcionar, de manera adecuada, se presentan altos niveles de amoníaco o cuando hay cáncer en el cuerpo se detecta el aumento de la captación de glucosa.

“Estos perfiles metabólicos capturan toda la predisposición genética y sus consecuencias, así como las exposiciones ambientales, por lo que nos dan una instantánea del estado fisiológico de una persona. También es muy dinámico, mientras que la genética, por ejemplo, es fija”, explicó Julian Mutz, doctor del King's College de Londres para el diario The Guardian.

Enfermedad que se pueden detectar con mayor precisión

Según el especialista, estos perfiles metabólicos son utilizados para predecir los riesgos de demencia que se presentan en algunos pacientes.

Estas pruebas pueden detectar la enfermedad entre 10 a 15 años de anticipación por lo que los especialistas podrían intervenir de manera temprana para disminuir las probabilidades en el desarrollo de la patología.

“El estudio de los metabolitos es una herramienta poderosa para descubrir nuevas señales de alerta de enfermedades, comprender cómo se originan y evolucionan, y evaluar la eficacia de los tratamientos”, explicó la profesora Naomi Allen, científica jefe del Biobanco del Reino Unido para The Guardian.