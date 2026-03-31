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¿Se puede aumentar masa muscular con hipertiroidismo? Esto recomiendan los expertos

Cómo ganar masa muscular con hipertiroidismo sin poner en riesgo la salud.

masa muscular hipotiroidismo
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
12:23 p. m.
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El hipertiroidismo y la masa muscular es una combinación que plantea desafíos importantes para quienes buscan aumentar de peso y desarrollar fuerza.

Esta condición, caracterizada por un exceso de hormonas tiroideas, acelera el metabolismo y puede provocar pérdida de peso involuntaria, incluso cuando la ingesta de alimentos es adecuada.

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En este contexto, especialistas coinciden en que sí es posible ganar masa muscular y mejorar la fuerza, pero siempre bajo control médico, con una estrategia nutricional adecuada y entrenamiento específico. El objetivo no es solo subir de peso, sino hacerlo de manera saludable y sostenible.

¿Cómo afecta el hipertiroidismo y masa muscular al cuerpo?

El hipertiroidismo incrementa el gasto energético del organismo, lo que dificulta la ganancia de peso. Además, puede provocar degradación de tejido muscular, reduciendo la masa magra del cuerpo.

Diversos estudios han evidenciado que esta condición no solo genera pérdida de grasa, sino también de músculo, debido a un aumento del metabolismo basal y del consumo de energía incluso en reposo.

De acuerdo con entidades médicas internacionales, este desequilibrio hormonal puede afectar el rendimiento físico, generar fatiga y limitar la capacidad de desarrollar fuerza.

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Por ello, intentar ganar masa muscular sin tratar el trastorno de base puede resultar ineficiente o incluso perjudicial. El primer paso siempre debe ser estabilizar los niveles hormonales mediante tratamiento médico.

¿Cómo mejorar el hipertiroidismo y masa muscular de forma segura?

Una vez controlada la condición, los expertos recomiendan tres pilares fundamentales: alimentación, entrenamiento y seguimiento clínico.

En cuanto a la nutrición, se sugiere aumentar la ingesta calórica de forma progresiva, priorizando proteínas de alta calidad, carbohidratos complejos y grasas saludables. Esto ayuda a compensar el gasto energético elevado y favorece la recuperación muscular.

El entrenamiento, por su parte, debe enfocarse en ejercicios de fuerza o resistencia, ya que estos estimulan la hipertrofia muscular, es decir, el crecimiento de las fibras musculares. Sin embargo, es clave evitar el sobreentrenamiento, ya que el organismo puede estar más vulnerable al estrés físico.

Asimismo, investigaciones han demostrado que el ejercicio influye directamente en la función tiroidea, por lo que debe ser supervisado para evitar descompensaciones.

Otro aspecto relevante es el descanso. Dormir entre 7 y 9 horas favorece la recuperación muscular y regula procesos hormonales esenciales para el crecimiento físico.

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Finalmente, los especialistas advierten que el uso de hormonas tiroideas o suplementos sin supervisión médica puede ser contraproducente. De hecho, el exceso de estas hormonas puede provocar pérdida adicional de masa muscular y afectar la salud metabólica.

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