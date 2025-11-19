El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%

Un equipo internacional de 42 expertos advierte que los alimentos ultraprocesados representan un grave problema de salud pública.

Alto crecimiento en el consumo de ultraprocesados

La revista científica The Lancet publicó recientemente un informe especial dedicado al impacto de los ultraprocesados en la salud. El documento revela que su elevado consumo está asociado a un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, depresión, patologías renales e incluso muerte prematura.

Estos productos suelen ser elaborados con ingredientes de bajo costo y, en muchos casos, perjudiciales. Presentan una calidad nutricional deficiente debido a su alto contenido de sal, azúcares, grasas poco saludables y su baja cantidad de fibra y proteína.

¿En qué países se consumen más alimentos ultraprocesados?

El consumo de ultraprocesados en países como México y Brasil pasó del 10 % al 23 % en las últimas cuatro décadas. En Estados Unidos y el Reino Unido, aunque el aumento ha sido más leve en los últimos 20 años, el consumo se mantiene por encima del 50 %.

La preocupación entre los especialistas es creciente. Por ello, el informe propone un conjunto de políticas que insta a los gobiernos a regular y reducir la producción, comercialización y consumo de estos productos para proteger la salud pública.

“Hay que ponerles impuestos más altos y destinar esos recursos a facilitar el acceso a alimentos frescos y saludables”, señaló Camila Corvalán, directora del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Nutrición (CIAPEC) de Chile.