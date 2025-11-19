CANAL RCN
Salud y Bienestar

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%

La obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares son solo algunos de los riesgos asociados al consumo de ultraprocesados.

Consumo ultraprocesados
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
04:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un equipo internacional de 42 expertos advierte que los alimentos ultraprocesados representan un grave problema de salud pública.

¿Cuál es la mejor hora para entrenar si se tiene obesidad, según investigaciones?
RELACIONADO

¿Cuál es la mejor hora para entrenar si se tiene obesidad, según investigaciones?

Alto crecimiento en el consumo de ultraprocesados

La revista científica The Lancet publicó recientemente un informe especial dedicado al impacto de los ultraprocesados en la salud. El documento revela que su elevado consumo está asociado a un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, depresión, patologías renales e incluso muerte prematura.

Estos productos suelen ser elaborados con ingredientes de bajo costo y, en muchos casos, perjudiciales. Presentan una calidad nutricional deficiente debido a su alto contenido de sal, azúcares, grasas poco saludables y su baja cantidad de fibra y proteína.

En el mundo hay más niños con obesidad que con bajo peso, según la UNICEF
RELACIONADO

En el mundo hay más niños con obesidad que con bajo peso, según la UNICEF

¿En qué países se consumen más alimentos ultraprocesados?

El consumo de ultraprocesados en países como México y Brasil pasó del 10 % al 23 % en las últimas cuatro décadas. En Estados Unidos y el Reino Unido, aunque el aumento ha sido más leve en los últimos 20 años, el consumo se mantiene por encima del 50 %.

La preocupación entre los especialistas es creciente. Por ello, el informe propone un conjunto de políticas que insta a los gobiernos a regular y reducir la producción, comercialización y consumo de estos productos para proteger la salud pública.

“Hay que ponerles impuestos más altos y destinar esos recursos a facilitar el acceso a alimentos frescos y saludables”, señaló Camila Corvalán, directora del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Nutrición (CIAPEC) de Chile.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Usuarios de la Nueva EPS denuncian que tienen que esperar hasta cinco meses por sus medicamentos

Cuidado personal

Alimentarse en exceso durante episodios de estrés: expertos explican la relación

Enfermedades

Estados Unidos reporta cepa de gripe aviar nunca antes vista en humanos

Otras Noticias

Transmetro

VIDEO | Hombre agresivo vandalizó la infraestructura de una de las estaciones más grandes del TransMetro

El responsable fue capturado en flagrancia tras el ataque de ira.

Artistas

Nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara: con este mensaje la recibieron los cantantes

Los artistas compartieron en sus redes sociales que ya se dio el nacimiento de su hija, la primera de Paola Jara.

Selección Colombia

Colombia analiza: estos podrían ser los rivales de la selección en el Mundial 2026

Estados Unidos

Documentos del caso Epstein: Trump enfrenta presión por transparencia tras aprobación del Congreso

Finanzas personales

Innovación energética: empresas adoptan sistemas que disminuyen hasta un 35% su gasto de electricidad