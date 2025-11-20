La nueva membresía que agiliza la atención en salud

La iniciativa, que ya suma más de 3.000 afiliados en el Atlántico, promete reducir las demoras en consultas especializadas y mejorar el acceso a servicios diagnósticos en regiones donde persisten brechas significativas. Con un modelo pensado para familias de bajos y medianos ingresos, PreviPlan busca convertirse en una alternativa complementaria que alivie la presión sobre el sistema y acerque la atención médica oportuna a miles de usuarios.

¿Qué es PreviPlan y cómo funciona esta nueva membresía de salud?

PreviPlan es una membresía creada por Previsalud para ofrecer acceso más rápido y asequible a consultas especializadas y servicios ambulatorios. Está dirigida especialmente a usuarios que enfrentan demoras prolongadas en la asignación de citas, dificultades para encontrar especialistas disponibles o barreras geográficas que limitan la atención oportuna.

La membresía permite que un titular y hasta cuatro beneficiarios reciban atención prioritaria en un máximo de 48 horas, accedan a tarifas preferenciales y cuenten con beneficios de protección financiera ante eventos de alto costo, como diagnósticos de cáncer o accidentes. Su enfoque busca complementar el acceso a la salud sin reemplazar la atención obligatoria del sistema.

Una respuesta al aumento de los tiempos de espera en el sistema de salud

El lanzamiento de PreviPlan se da en un contexto donde los usuarios reportan mayores demoras para ser atendidos por especialistas. Según Previsalud, la iniciativa nace para ofrecer rutas más eficientes en regiones donde estas dificultades se han intensificado.

El Dr. Eliécer Medina, gerente médico de la entidad, aseguró que el proyecto responde a “la necesidad de fortalecer rutas de atención oportunas y cercanas en regiones donde hoy persisten brechas de acceso”. También destacó que la rápida acogida "Con más de 3.000 afiliados solo en el Atlántico" demuestra que existe una demanda creciente por soluciones alternativas que reduzcan la presión sobre el sistema de salud.

Cobertura regional: 18 centros médicos especializados en tres departamentos

Uno de los elementos más diferenciadores de PreviPlan es su red de atención. La membresía funciona a través de 18 Centros Médicos Especializados ubicados en Atlántico, Cesar y Norte de Santander.

Las sedes están distribuidas estratégicamente en municipios que históricamente han enfrentado limitaciones para acceder a especialistas, como Barranquilla, Soledad, Malambo, Ponedera, Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Sabanalarga, Luruaco, Manatí y Campo de la Cruz.

Esta red facilita desplazamientos cortos, reduce los tiempos entre la solicitud y la consulta, y permite que más familias reciban atención sin depender únicamente de la disponibilidad convencional del sistema.

Beneficios financieros para familias con ingresos limitados

Además de mejorar el acceso, PreviPlan incorpora un componente de protección económica clave en un país donde los altos costos asociados a enfermedades graves afectan gravemente a los hogares.

Gloria Isabel Bedoya, Vicepresidente de Seguros Masivos de Correcol, señaló que este tipo de esquemas “permiten a familias vulnerables reducir el riesgo financiero asociado a enfermedades de alto costo como el cáncer o accidentes”.

Este beneficio resulta especialmente relevante para poblaciones de bajos y medianos ingresos, quienes suelen tener mayores dificultades para asumir gastos inesperados en salud.

Respaldo institucional y experiencia en gestión del riesgo en salud

El modelo opera con el soporte operativo de Salud Social, una IPS acreditada por ICONTEC, lo que garantiza estándares de calidad y seguridad en los servicios prestados. Además, cuenta con la trayectoria de más de 25 años de Previsalud en gestión del riesgo, un factor que aumenta la confianza de los usuarios frente al funcionamiento de la membresía. Con estos elementos, PreviPlan se posiciona como una alternativa viable y cada vez más demandada para las familias que buscan atención oportuna, cercana y con beneficios financieros adicionales.