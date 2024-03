¿Cómo alcanzar la plenitud? Las claves para mantener una buena salud mental y emocional

El secreto para mantener una buena salud mental y emocional está en tus hábitos diarios. Así lo asegura el doctor Olivier Courtin-Clarins, experto en envejecimiento saludable, en su libro "Guess my age if you can".

En este compendio, junto a otros especialistas, revela las claves para envejecer con calidad de vida, destacando la importancia de las emociones positivas en la generación de hormonas del bienestar, como la dopamina, la serotonina y las endorfinas.

Técnicas para mantener el bienestar emocional y físico

Una de las recomendaciones más sencillas de Courtin-Clarins para fomentar el optimismo es regalarse a uno mismo pequeños placeres tres veces al día. Desde cocinar hasta disfrutar de un café sin distracciones, estas actividades contribuyen significativamente al bienestar emocional y físico.

Otra técnica efectiva, inspirada en el método Three Buzzes a Day de Florence Servan-Schreiber, consiste en anotar y reflexionar sobre tres eventos positivos que ocurrieron durante el día. Este ejercicio ayuda a cambiar la percepción de la vida cotidiana y estimula la producción de hormonas del bienestar.

Claves para activar las endorfinas y aumentar la productividad

Según Courtin-Clarins, entre el 50 y el 70% de nuestra personalidad puede ser moldeada a lo largo de la vida, lo que significa que podemos adoptar hábitos que fomenten el optimismo y la felicidad. Estos gestos, como la risa, juegan un papel crucial en la generación de dopamina y otras hormonas que promueven el bienestar físico y emocional.

El análisis detallado realizado por varios expertos en longevidad destaca el poder de las emociones positivas para crear un círculo virtuoso en nuestro bienestar. Según explican, estas emociones estimulan la capacidad natural del cuerpo para sanarse, relajarse y producir hormonas beneficiosas, como la dopamina, la serotonina, las endorfinas y la oxitocina.

El doctor Olivier Courtin-Clarins, reconocido por su trabajo en envejecimiento saludable, sugiere una práctica simple pero efectiva para fomentar el optimismo: regalarnos a nosotros mismos pequeños momentos de placer tres veces al día. Desde actividades cotidianas como cocinar, bailar, hasta gestos reconfortantes como un abrazo de 30 segundos, estos actos tienen un impacto significativo en nuestro bienestar.

La risa, tanto natural como voluntaria, es un poderoso desencadenante de dopamina. La activación de la ínsula, una región cerebral asociada con la identidad, durante la risa, desencadena la liberación de endorfinas, neuropéptidos y serotonina, reduciendo el estrés, mejorando el estado de ánimo y aumentando la productividad.

Sin duda, cultivar el optimismo y practicar hábitos saludables pueden ser la clave para mantener altos niveles de dopamina y bienestar a lo largo de la vida.

