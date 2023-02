Esta es la fórmula que debe aplicar para tener una vida feliz

Un estudio que inició en 1938 y que monitoreó el comportamiento y la evolución de más de 500 personas, reveló cuál es la fórmula que los seres humanos deben aplicar para poder ser felices.

La investigación, llamada Estudio de Desarrollo de Adultos y desarrollada por la Universidad de Harvard, analizó cuáles son los factores que influyen en la vida de los usuarios y las cuales también determinan su nivel de felicidad.

Inicialmente, el grupo focal estaba conformado por 268 estudiantes de la institución y por 456 niños de 14 años que residían en Boston, Massachusetts.

Los resultados fueron publicados en el libro The Good Life: Lessons from the World's Longest Study on Happiness. Los autores del libro, Mark Schulz, profesor de psicología en Bryn Mawr College, Universidad de California, y Robert Waldinger, profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard, concluyeron que las buenas relaciones interpersonales son las que hacen que los humanos tengan una vida feliz y saludable.

La clave para llevar una vida feliz

“De entre todos los datos, ha surgido un hallazgo muy claro: las relaciones sólidas contribuyen a que tengamos una vida feliz. Más que riqueza, coeficiente intelectual o clase social, la solidez de nuestros lazos es lo que determina si nos sentimos realizados”, detalló Robert Waldinger.

Adicionalmente, el profesional en psiquiatría aconsejó a las personas aplicar tres hábitos que ayudan a combatir la soledad y promueven momentos de felicidad.

Según Waldinger, los usuarios deberían pasar más tiempo con sus seres queridos que con los dispositivos móviles, mantener las buenas amistades y resolver los inconvenientes familiares sin guardar ninguna clase de rencor.

“Es tan crucial como la buena forma física. Las relaciones descuidadas pueden atrofiarse, como los músculos. Nuestra vida social es un sistema vivo y necesita ejercicio. Está científicamente probado que las personas que están más conectadas socialmente viven más y están más protegidas contra el estrés, la depresión y la degeneración neurocognitiva”, añadió.

Por otro lado, el experto también aconseja llamar a una persona con la que ha perdido el contacto por algún tiempo, crear una conversación con alguien desconocido y recordar a los cercanos, lo valiosos que son.

