Desabastecimiento de medicamentos preocupa a pacientes con depresión o ansiedad

Sigue la preocupación por la escasez de algunos medicamentos en Colombia. según el Invima, en el listado de enero las cifras son alarmantes:

Hay 25 medicamentos desabastecidos

Hay 18 en riesgo de desabastecimiento

Hay 217 en monitorización.

Entre ellos se encuentran varios antidepresivos como imipramina, clonazepam o fluoxetina. La lupa está sobre ellos porque se presenta un aumento de la demanda y no hay suficientes oferentes.

Pacientes con depresión o ansiedad a la expectativa por escasez de medicamentos

En Noticias RCN hablamos con Nissi Torres, presidenta de Unidos contra la Depresión y Ansiedad, en el marco de la conmemoración de la lucha contra esa enfermedad este 13 de enero, sobre la alerta por el desabastecimiento de medicamentos.

¿Qué otros problemas enfrentan las personas que enfrentan enfermedades como depresión o ansiedad?

“Problemas en cuando al servicio de seguridad social en salud, por ejemplo, en las EPS prácticamente dan soluciones con psicología, sesiones de 20 minutos; psiquiatría, donde no hay retroalimentación y solamente mandan medicamentos”.

“Los medicamentos que acaban de exponer son los que más se consumen en la población con depresión, ansiedad y/o trastornos emocionales. Si uno no tiene el medicamento entonces puede tener recaída porque hay abstinencia”.

“Uno va a al psiquiatra, le mandan otro medicamento, le cortan todos los que ya tiene y eso también puede producir una recaída porque no se pueden suspender totalmente”.

“Entre otros problemas: que solamente se atienden urgencias psiquiátricas si tienes intentos de suicidio. No hay terapias psicológicas, en familia, grupos de apoyo; respecto a los laboratorios lo llevan a consumir más medicamentos, y estamos en una cultura farmacológica donde no se da opción a otras alternativas”.

¿Si no se encuentran los medicamentos recetados qué otras alternativas hay?

“Normalmente lo que hacen los psiquiatras es cambiar todos los medicamentos que no han llegado por otros. Y eso lo que normalmente puede hacer es que a uno le produzca una recaída, porque no le pueden cambiar o suspender los medicamentos completamente. Eso no es recomendable”.

¿Hay casos de personas en tratamiento a quienes les cambian los medicamentos?

“Empiezan las recaídas muy fuertes, regresan las crisis con más síntoma y los que ya tenía se intensifican, además, hay gente que recurre a medicamentos homeopáticos que en casos de depresión o ansiedad severa, no funciona para nada. Eso es para crisis supremamente leves”.

“¿Qué puede pasar? Que se den las crisis más fuertes y tengan que hospitalizar a la persona porque puede haber tanta sintomatología como efecto secundario de los medicamentos nuevos”.