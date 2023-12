Escasez de medicamentos vitales para el tratamiento de diabetes preocupa a pacientes

El Invima publicó un listado de medicamentos desabastecidos con fecha de corte al primero de diciembre. Según el documento, hay 23 fármacos que no se consiguen y 17 en riesgo de desabastecimiento, entre ellos el acetaminofén en solución oral y gotas y la amoxicilina en tabletas. Además, 209 principios activos están en monitoreo.

Noticias RCN contactó a Alexandra Gómez, directora de una fundación de personas con diabetes, para conversar sobre el tema y los riesgos que representa para estos pacientes la escasez de medicamentos.

Noticias RCN: ¿Cuál es la situación que afrontan los pacientes con diabetes por falta de medicamentos?

Alexandra Gómez: el desabastecimiento no solo es de medicamentos, sino de todos los insumos que encierra el control de la diabetes, como las tirillas, porque es una enfermedad compleja. Estamos muy preocupados porque no sabemos si se van a garantizar los fármacos que son vitales y que no pueden interrumpirse. Esa incertidumbre tiene un impacto en el control de la condición.

¿Qué le pasa a un paciente que no recibe estos medicamentos?

Puede sufrir una descompensación, especialmente en la diabetes tipo 1, una persona que no tenga insulina en cuatro horas va a requerir un servicio de urgencias y posiblemente estará en la UCI.

¿Cómo hacen los pacientes para continuar el tratamiento, si no hay medicamentos?

Los pacientes de diabetes tipo 2 pueden dejar de inyectarse el medicamento porque su páncreas aún produce insulina. Pero los de tipo 1 no pueden. Lo que están haciendo las personas actualmente es dejar de consumirlos o bajar las dosis, pero eso no se debe hacer porque tiene un impacto en el tratamiento. Otros hacen rendir el insumo, por ejemplo, si la recomendación es usar el fármaco tres días, tratan de alargar la vida del mismo, pero esto no es lo ideal.

