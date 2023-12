¿Cuál es el medicamento escaso en el país que está afectando a las mujeres embarazadas?

Se complica la producción y adquisición de medicamentos en el país que son utilizados para ayudar en las contracciones de las mujeres en embarazo.

Sobre el tema, expertos han asegurado que esta medicina, el pitocin, no tiene reemplazo y es necesario que ingrese otro laboratorio a cubrir el mercado.

Medicamento para mujeres embarazadas

En un comunicado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) dejó claro que sí realizaron la visita de buenas prácticas de manufactura a la planta del laboratorio Sanderson, ubicado en Santiago de Chile, entre el 2 y el 6 de octubre.

La planta de medicamentos es la que cubre en su mayoría el mercado colombiano con la oxitocina o pitocin.

“De acuerdo con la reunión técnica que se hizo en el Ministerio de Salud respecto al riesgo de desabastecimiento de la oxitocina en agosto, se planteó que estaba pendiente la visita del Invima al laboratorio”, afirmó Jimmy Castañeda, director médico de la Federación Obstétrica.

Según el Invima, en el momento en que se realizó el documento técnico aún no se había hecho la visita. Al laboratorio no le pudieron aprobar la operación de la planta porque no cumplía con los requerimientos.

“Se evidencia que para la fecha en la cual fue realizada la visita, el laboratorio se encontraba con una medida sanitaria por parte de la agencia sanitaria de chile, ISP por una presunta contaminación con la bacteria ‘Burkholderia cepacia’ de la cual se evidenciaron resultados microbiológicos realizados por la entidad sanitaria y que no tuvieron resultados satisfactorios”, informó el Invima.

No hay otro laboratorio que produzca el medicamento

La preocupación ahora es grande porque el laboratorio que cubre la mayor parte del mercado no puede producir el medicamento.

“Hay un riesgo importante, ha habido una información a través de los últimos seis meses en algunas ciudades en donde ocasionalmente hay limitación para consecución de este medicamento”, afirmó Castañeda.

El medicamento se utiliza para ayudar en las contracciones del parto y reducir el sangrado de las maternas durante y después del nacimiento del bebé.