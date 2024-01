¿Enfermedad 'X'? OMS advierte sobre este peligro para la humanidad: "20 veces más letal"

Una grave alerta se ha dado a conocer en los últimos días por parte la Organización Mundial de la Salud en cuanto a una posible nueva enfermedad que afectaría a millones de personas en el mundo entero.

De acuerdo a un funcionario de este organismo, una nueva pandemia se aproxima con la posible llegada de una denominada 'enfermedad X', aunque desconocida, podría ser causante de 20 veces más muertes que la pandemia del COVID-19.

Lo anterior lo han definido como "una grave epidemia internacional que puede ser causada por un patógeno actualmente desconocido capaz de provocar enfermedad en humanos".

"La historia nos ha enseñado que debemos anticiparnos a nuevas amenazas. No prepararse deja al mundo preparado para fracasar", aseguró Tedros Adhanom, director de la OMS

‘Disease X’ is a placeholder for an unknown pathogen that could cause a global emergency.



History has taught us that we must anticipate new threats. Failing to prepare leaves the world prepared to fail.



At #WEF24 today, I spoke about @WHO initiatives that are supporting… pic.twitter.com/M4uF44WYNj