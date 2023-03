Insumo para determinar tratamientos de pacientes con cáncer está desabastecido en Colombia

Rodrigo fue diagnosticado con cáncer de próstata y lleva esperando desde enero una tomografía necesaria para que los médicos determinen su tratamiento. “Tengo un cáncer de próstata desde octubre, me programaron y hasta la fecha no ha sido posible. En enero me ordenaron exámenes Tadashi, una IPS afiliada a Famisanar y cada ocho días me toma del pelo y me dice que se dañó la máquina”, relató a Noticias RCN.

“Mire cómo estamos, medicamentos hasta hace 8 días no me quisieron dar porque no me los entregaban hasta que no me hicieran la tomografía”, agregó.

La situación de don Rodrigo, es la misma de docenas de pacientes con cáncer a los que no se les han hecho este examen por la falta de un insumo médico: el generador de galio 68, un dispositivo que genera un radiofármaco esencial para la realización de este tipo de procedimientos.

David Luna, senador de la República, contó a este Noticiero que el caso de don Rodrigo no es el único. “He recibido denuncias anónimas de diferentes sectores de la salud que me señalan que ni el Ministerio de Salud ni el Invima están aprobando el ingreso de un insumo que es fundamental para determinar el tratamiento que los pacientes con cáncer deben asumir”.

El problema, según fuentes consultadas en la industria radiofarmacéutica del país, es que desde el año pasado los reactores nucleares que producen estos insumos entraron en mantenimiento y esto generó una situación de desabastecimiento a nivel mundial.

Lo grave, es que luego de meses de espera, una de las dos compañías que trabaja con esta tecnología lo pudo comprar nuevamente y el insumo ya llegó a Colombia, pero está en una bodega porque no ha obtenido la autorización del Invima para nacionalizar el producto y poderlo usar, pese a que el permiso lleva tramitando más de 3 meses.

“Nosotros estamos desde hace tres meses y la semana pasada que ya tenemos el generador en puerto, porque ya está en Colombia, no lo hemos podido nacionalizar. Además, es un elemento radioactivo que está en una bodega que no cuenta con el blindaje y las protecciones de radiación con las que sí cuentan nuestras instalaciones”, dijo a este noticiero la denunciante de la compañía farmacéutica.

El tema es aún más delicado por la naturaleza del insumo que cada día que pasa pierde capacidad y eficiencia. “Ese generador es como una batería de celular. Hoy podemos producir 100 dosis, en una semana, tres meses podremos producir mucho menos y la cantidad de pacientes que podamos atender y curarlos es cada vez menos”, agregó la denunciante.

No tener este insumo médico parece que deja al sector ninguna posibilidad de actuar. De acuerdo con el legislador, hay listas de pacientes que están esperando el insumo, pero adicionalmente hay potros que ya fallecieron por la ausencia del mismo.

