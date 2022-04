Trastuzumab Deruxtecan, el fármaco que detiene el cáncer de mama en el 75% de los casos

El fármaco Trastuzumab Emtansine es el tratamiento estándar actual para pacientes con cáncer de mama metastásico positivo para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2). La enfermedad por este tipo de cáncer progresa después del tratamiento con una combinación de anticuerpos anti-HER2 y un taxano, un tipo de medicamento que impide la multiplicación celular.

En un artículo publicado por la revista The New England Journal of Medicine, se destaca que, en un ensayo clínico realizado por el International Breast Cancer Center, IBCC, se demostró la eficacia y seguridad del medicamento Trastuzumab Deruxtecan para detener el avance de este tipo de cáncer de seno. Los criterios de valoración de estudio incluyeron la supervivencia global de la enfermedad luego de recibir la medicación, la respuesta objetiva y la seguridad del fármaco.

Resultados de la investigación para tratar el cáncer de mama

El ensayo se realizó desde el 20 de julio de 2018 hasta el 23 de junio de 2020 en 169 centros de 15 países. Fueron 524 pacientes quienes participaron en el estudio, de las cuales 261 fueron asignadas aleatoriamente y recibieron Trastuzumab Deruxtecan y 263, fueron tratadas con el tratamiento estándar, de Trastuzumab Emtansina. Uno de los indicios más relevantes del estudio fue la mejora de la supervivencia libre de progresión, es decir, el control de la enfermedad, que tras 12 meses de tratamiento, ha sido del 75,8% en estas pacientes, respecto al 34,1% en el grupo de pacientes tratadas con Trastuzumab Emtansina.

¿Cómo funciona el fármaco?

El medicamento se administra por vía intravenosa y actúa a través de la sangre, llegando a las células tumorales. El receptor HER2, entra a las células sin ser detectado y libera la quimioterapia que transporta para destruirlas, sin impactar demasiado las otras células sanas.

Sin embargo, las conclusiones de la investigación dejan en evidencia, que el medicamento presenta algunas contraindicaciones relacionadas a la enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis, que se produjo en el 10,5 % de los pacientes del grupo tratado con el fármaco.